Опубликован список пострадавших в ДТП с автобусом в Волгоградской области

Стало известно состояние пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом, грузовиком и цистерной, произошедшее сегодня ночью на трассе Р-22 «Каспий» в Михайловском районе Волгоградской области. Всего пострадали девять человек, в том числе малолетний ребенок.

— Семь человек, пострадавших в аварии, находятся в состоянии средней степени тяжести, — рассказал ИА «Высота 102» собственный источник в экстренных службах региона. — Два человека в тяжелом состоянии находятся в реанимации.

Полный список пострадавших в аварии (предварительные данные):

4-летняя девочка (жительница Москвы), предварительный диагноз «сотрясение головного мозга»

40-летняя женщина (жительница Москвы, мать ребенка), предварительный диагноз «сотрясение головного мозга, перелом ребер»

56-летняя женщина, предварительный диагноз «сотрясение головного мозга, ушиб лба, ушиб поясничной области»

59-летний мужчина (житель Чечни), предварительный диагноз «ушиб грудной клетки»

30-летний мужчина (гражданин Беларуси), предварительный диагноз «сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей лица, тупая травма живота, ушиб коленного сустава»

51-летний мужчина (житель Волгоградской области, Быково), предварительный диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, ушиб поясничной области»

56-летний мужчина (житель Чечни), предварительный диагноз «ушиб грудной клетки, перелом предплечья»

39-летняя женщина, предварительный диагноз «сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, перелом левого предплечья, перелом ребер, тупая травма живота, перелом таза, острое переохлаждение» — находится в реанимации

41-летний мужчина, предварительный диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, тупая травма живота, перелом правого предплечья, перелом левого бедра» — находится в реанимации

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области