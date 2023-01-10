Экономика

Волгоград возглавил рейтинг финграмотности жителей российских городов Сбера

Экономика 10.01.2023 12:05
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10.01.2023 12:05


Жители Волгограда, Перми и Ульяновска считают себя наиболее финансово грамотными, выяснили дочерние компании Сбера — СберСтрахование, СберСтрахование жизни и СберНПФ. Компании составили соответствующий рейтинг регионов России.
Список формировался на основе ответов жителей крупных российских городов о конкретных навыках: способности копить, вести семейный бюджет, инвестировать, разбираться в фондовом рынке, общем понимании, что происходит в экономике, налоговой системе, умении разбираться в финансовых документах, инвестиционных, страховых, пенсионных и накопительных продуктах, распознавать мошенничество. 
В топ-10 попали города, в которых сумма показателей — процент жителей, положительно оценивающих свои финансовые навыки, — наибольшая.  
Так, самыми финансово грамотными оказались жители Волгограда. Второе и третье место заняли Пермь и Ульяновск. В пятерку вошли также Новокузнецк и Челябинск. Далее в рейтинге расположились Хабаровск, Оренбург, Тюмень, Уфа и Ярославль. 
Примечательно, что в зависимости от города ответы россиян разнятся. Например, в Хабаровске самый высокий показатель по России по умению вести личный бюджет (94%), а в Челябинске и Ульяновске — выдающиеся навыки распознавать финансовые мошенничества (88 и 85% соответственно), в Оренбурге — копить (70%). При этом в городах, возглавивших рейтинг, население владеет всеми навыками равномерно на высоком уровне. 
Денис Кузьмин, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка:
«Как показывают исследования, финансовые темы интересуют россиян. Любопытно, что граждане зачастую довольно высоко оценивают свои знания и навыки по отдельным аспектам, однако на вопрос, считают ли они себя в целом финансово грамотными, отвечают уже не так уверенно. В итоге в среднем 47% респондентов назвали себя финансово образованными. Повышение финансовой грамотности граждан России — одна из наших приоритетных задач. Мы рассчитываем, что доля уверенных в своих знаниях россиян будет стремительно расти».

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:
«Волгоградцы и ульяновцы, согласно опросу, комфортно себя чувствуют в финансовых вопросах. Так, 85% жителей Ульяновка и 75% Волгограда умеют различить обманные схемы, а также формировать накопления – 71% и 64% соответственно. Кроме того, треть респондентов разбираются в финансовых продуктах. Высокие результаты опрошенные показали и по другим показателям. Однако при необходимости консультации по какому-либо вопросу клиенты всегда могут обратиться к сотрудникам Сбера»
 
Исследование проводилось в 2022 году в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек методом телефонного опроса (CATI). В каждом городе опрошено не менее 350 респондентов по репрезентативной выборке.

Ранее СберСтрахование, СберСтрахование жизни и СберНПФ выяснили, что для большинства россиян финансовая грамотность — это прежде всего умение распознавать финансовые мошенничества, грамотно вести семейный бюджет, понимать, как работает финансовый рынок, а также уметь копить.
Чтобы помочь гражданам разобраться в управлении деньгами, Сбер запустил образовательный ресурс СберСова. На нём можно получить ответы на любые вопросы из мира финансов: научиться управлять личным бюджетом, начать инвестировать, выбрать страховку, узнать, как обезопасить себя в цифровой среде, платить налоги, пользоваться льготами и идти в ногу с цифровыми технологиями.



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