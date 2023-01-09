Клиенты ВТБ смогут оплачивать штрафы ГИБДД с помощью Алисы от Яндекса

Экономика 09.01.2023 11:50
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09.01.2023 11:50
ВТБ добавил новую финансовую операцию в навык голосового ассистента на устройствах с Алисой от Яндекса. Теперь клиенты банка могут оплачивать штрафы ГИБДД с помощью голосовых команд в Алисе.
Для оплаты штрафа достаточно запустить навык «Помощник ВТБ» и настроить связку аккаунтов — авторизоваться в Яндексе и ВТБ Онлайн привычным способом. По команде пользователя «Оплатить штраф» или «Проверить штраф» голосовой помощник проверит наличие штрафов в соответствии с документами клиента, которые он ранее указал в ВТБ Онлайн.
При необходимости голосовой помощник предложит провести новый поиск, для этого достаточно продиктовать номер одного из документов: свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС), водительского удостоверения или уникального идентификатора начисления (УИН). За сутки через ассистента в Алисе можно оплатить штрафы на сумму не более 5 тысяч рублей, а в месяц — не более 20 тысяч рублей.
-ВТБ первым из банков реализовал интеграцию с голосовым помощником стороннего сервиса, который позволяет клиентам распоряжаться своими финансами «с голоса» в режиме реального времени. Ассистент ВТБ в Алисе стал дополнением к существующему сервису в ВТБ Онлайн, позволяющему искать и оплачивать штрафы в пару кликов. Его появление расширяет доступ пользователей к одной из наиболее востребованных повседневных услуг, — комментирует старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.
-Сервис по поиску и оплате штрафов ГИБДД в интернет-банке и мобильном приложении ВТБ Онлайн пользуется у клиентов повышенным спросом, так как позволяет совершить платеж буквально в несколько кликов. Только в 2022 году этой возможностью воспользовались свыше 1 млн клиентов, которые дистанционно оплатили 2,3 млн штрафов на сумму более 1 млрд рублей. Новый навык Алисы станет удобной альтернативой для тех, кто предпочитает голосовые команды, – отмечает Руслан Новиков, начальник управления «Платежи» ВТБ.
Безопасность платежей в новом голосовом сервисе обеспечивается благодаря связыванию аккаунтов клиента в сервисах Яндекса и ВТБ Онлайн по протоколу OAuth 2.0. На основе этого решения в навыке ВТБ уже работает услуга оплаты сотовой связи в Алисе. Клиенту не требуется диктовать данные банковской карты для проведения операции. Совершенные платежи сохраняются в истории операций ВТБ Онлайн.
ВТБ запустил первую финансовую операцию в голосовом ассистенте, доступном через Алису, – оплату сотовой связи – в сентябре 2022 года. Кроме того, голосовой ассистент отвечает на вопросы пользователя о продуктах и услугах банка, а также помогает узнать наиболее актуальную информацию по работе ВТБ.
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