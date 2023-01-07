







Волгоградская пенсионерка стала очередной жертвой телефонного мошенничества. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне, 6 января в полицию обратилась 65-летняя жительница Краснооктябрьского района, которая рассказала о случившемся.





Все началось со звонка неизвестного, который представился сотрудником портала «Госуслуги».





Звонивший сообщил, что аккаунт волгоградки якобы подвергся взлому и похищенными персональными данными могут воспользоваться мошенники, оформив на нее кредит.





Для того, чтобы обезопасить средства, по словам звонившего, необходимо было перевести имеющиеся средства на безопасный счет. Женщина выполнила указания и перевела на продиктованные счета в общей сложности 3 млн. рублей, 500 тысяч из которых она оформила в кредит.





Сотрудники полиции снова напоминают: при поступлении звонков с информацией о взломе не передавайте никакую информацию. Завершите звонок и проверьте состояние своей учетной записи самостоятельно. При необходимости позвоните в службу поддержки портала, смените пароль.