Происшествия

В Волгоградской области в сгоревшем доме нашли зарезанного мужчину

Происшествия 31.12.2022 15:36
0
31.12.2022 15:36


В Суровикинском районе после тушения пожара в частном доме обнаружен труп 49-летнего мужчины. Как стало известно ИА «Высота 102», инцидент произошел в станице Нижний Чир. 

— Вызов на пульт диспетчера о возгорании поступил в 17.15. Горела пристройка жилого дома на площади 18 квадратных метров, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Расчеты 85-й пожарной части станицы Нижний Чир ликвидировали горение в 17.30. Причина пожара устанавливается. 

По информации от экстренных служб, на месте пожара обнаружено тело мужчины. 

— Найден труп собственника домовладения с ножевыми ранениями, — рассказал информагентству собственный источник в правоохранительных органах. — По подозрению в совершении преступления задержан 70-летний мужчина. 

Предварительно, мужчины вместе выпивали. В один из моментов между ними произошел конфликт, который и привел к смертельной развязке. 

ИА «Высота 102» направило запрос в СУ СКР по Волгоградской области. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
31.12.2022 17:07
Происшествия 31.12.2022 17:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.12.2022 15:02
Происшествия 31.12.2022 15:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.12.2022 12:21
Происшествия 31.12.2022 12:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.12.2022 10:12
Происшествия 31.12.2022 10:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.12.2022 10:01
Происшествия 31.12.2022 10:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.12.2022 17:59
Происшествия 30.12.2022 17:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.12.2022 09:32
Происшествия 30.12.2022 09:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.12.2022 19:21
Происшествия 29.12.2022 19:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.12.2022 17:56
Происшествия 29.12.2022 17:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.12.2022 12:50
Происшествия 29.12.2022 12:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.12.2022 11:08
Происшествия 29.12.2022 11:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.12.2022 10:01
Происшествия 29.12.2022 10:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.12.2022 09:19
Происшествия 29.12.2022 09:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.12.2022 13:59
Происшествия 28.12.2022 13:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.12.2022 11:26
Происшествия 28.12.2022 11:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:22
Волгоградским участковым доплатят по 10 тысяч рублейСмотреть фотографии
17:07
«Снаряд пролетел через сарай»: очевидцы рассказали о падении неопознанных объектов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:30
«Побольше бы таких»: в Волгограде полицейские встретили из роддома спасенную ими жительницу КотельниковоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:36
В Волгоградской области в сгоревшем доме нашли зарезанного мужчинуСмотреть фотографии
15:02
Опубликовано видео падения неопознанных объектов в поселке Линево Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:21
Обслуживающие ВДСК суда встали на ремонт до новой навигацииСмотреть фотографии
13:57
Траур или ноу-хау? Балконы в центре Волгограда закрыли черной тканьюСмотреть фотографии
13:08
Тит, Ляля и Веданна попали в декабрьский рейтинг редких имен в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:21
В Волгограде в реанимации умер 5-месячный ребенок от ОРВИСмотреть фотографии
12:09
В Волгоградской области улучшат водоснабжение трех поселков за полмиллиарда рублейСмотреть фотографии
11:21
Главный тренер волгоградского «Ротора» оценил 2022 год на четверку с минусомСмотреть фотографии
10:26
В Волгоградской области запретили запуски дроновСмотреть фотографии
10:12
Двухлетний ребенок с отравлением угарным газом госпитализирован в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:01
На федеральной трассе в Волгоградской области насмерть сбили 40-летнего пешеходаСмотреть фотографии
09:39
МЧС приготовило вертолет Ми-8 на случай катастроф в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:57
«Деньги или шубку»: волгоградцы назвали желанные подарки на Новый годСмотреть фотографии
08:36
Роспотребнадзор напомнил волгоградцам сроки годности новогодних блюдСмотреть фотографии
08:13
В Волгограде объявили конкурс на подготовку 12 тысяч могилСмотреть фотографии
20:57
В Волгограде похоронили погибшего в СВО бойца ЧВК «Вагнер»Смотреть фотографии
20:21
В Волгограде к Новому году снова позеленели уличные собаки: видеоСмотреть фотографии
20:03
«Дом тонет в фекалиях»: в Волгограде под Новый год заплакали «стены» подвалаСмотреть фотографии
19:44
«Почта России» опубликовала график работы волгоградских отделений в новогодние праздникиСмотреть фотографии
19:12
«Работы – непочатый край»: волгоградские врачи в ЛНР обследовали больше 3 тысяч детейСмотреть фотографии
18:32
На железнодорожной станции в Волжском возведут пешеходный мостСмотреть фотографии
18:03
Как будут работать волгоградские стоматологии в новогодние праздники: графики и адресаСмотреть фотографии
18:00
В Волжском поликлиника из-за врачебной ошибки выплатит ребенку-инвалиду 319 тысяч рублейСмотреть фотографии
17:59
В Волгограде от тарана в ДТП едва не перевернулась маршрутка: видеоСмотреть фотографии
16:37
Городские службы Волгограда перешли на особый режим: список телефоновСмотреть фотографии
16:30
Волгоградский «Ротор» покинул 19-летний вратарь Никита КокаревСмотреть фотографии
15:02
В Волгограде перед Новым годом взлетели в цене почти все продуктыСмотреть фотографии
 