В Волгоградской области в сгоревшем доме нашли зарезанного мужчину

В Суровикинском районе после тушения пожара в частном доме обнаружен труп 49-летнего мужчины. Как стало известно ИА «Высота 102», инцидент произошел в станице Нижний Чир.

— Вызов на пульт диспетчера о возгорании поступил в 17.15. Горела пристройка жилого дома на площади 18 квадратных метров, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Расчеты 85-й пожарной части станицы Нижний Чир ликвидировали горение в 17.30. Причина пожара устанавливается.

По информации от экстренных служб, на месте пожара обнаружено тело мужчины.

— Найден труп собственника домовладения с ножевыми ранениями, — рассказал информагентству собственный источник в правоохранительных органах. — По подозрению в совершении преступления задержан 70-летний мужчина.

Предварительно, мужчины вместе выпивали. В один из моментов между ними произошел конфликт, который и привел к смертельной развязке.

ИА «Высота 102» направило запрос в СУ СКР по Волгоградской области.

Фото: архив ИА «Высота 102»