Расследования

«Дом тонет в фекалиях»: в Волгограде под Новый год заплакали «стены» подвала

Расследования 30.12.2022 20:03
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30.12.2022 20:03


В редакцию ИА «Высота 102» обратилась хозяйка ветеринарной клиники, расположенной в цоколе дома № 22 по улице Республиканской в микрорайоне Жилгородок. По словам Натальи Морозовой, подвал пятиэтажки топит фекалиями, а коммунальные службы не спешат ликвидировать аварию. Женщина предоставила видео с места происшествия. 

— Все началось еще 28 декабря. Утром я как всегда приехала на работу и обнаружила, что подвал дома топит, простите, фекалиями. А за стенкой находится моя клиника, — рассказала женщина. — То же самое и на цокольном этаже соседнего дома № 24. Там тоже под угрозой оказалась еще одна фирма. Мы звонили в аварийку, нашу заявку приняли, но сказали, что людей не хватает, поэтому нужно ждать. В УК «Ренессанс» ответили, что во всем виноваты «Концессии». 


По словам возмущенной волгоградки, сегодня утром она снова пыталась добиться вызова аварийной службы. 

— В 09.48 оставила заявку. Хотя по закону, такие аварии обязаны устранять в течение двух часов. Но мне опять сказали, что как только, так сразу. Вода тем временем хлещет в подвале по стенам, они будто «плачут». К тому же фекалии везде. Похоже на какой-то апокалипсис. И все это перед Новым годом, — негодует Наталья. — Просто руки опускаются. Может быть, хоть через вас что-то сдвинется с мертвой точки.

В компании-концессионере журналистам информагентства пояснили, что накануне, 29 декабря, в диспетчерскую службу «Концессий водоснабжения» уже поступала заявка на водопроявление по улицам Республиканской, 22 и 24.


— Сегодня ночью на сетях водоотведения там был ликвидирован механическим способом засор. В ближайшее время по указанным адресам ремонтная бригада будет направлена повторно для осмотра состояния сетей и устранения нарушения их работы, — прокомментировали в ресурсоснабжающей организации. 

В Концессиях отметили, что главной причиной появления бытовых засоров является отсутствие потребительской дисциплины. 

— При профилактической очистке сетей водоотведения в них регулярно выявляются факты присутствия отходов, не предназначенных для утилизации в системе центральной канализации. Напоминаем, что смывать в нее любые бытовые и пищевые отходы, средства гигиены, а также строительный мусор строго запрещено, — добавили в компании. 

Видео: читатели ИА «Высота 102» 

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