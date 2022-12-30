С 1 января 2023 года МРОТ в Волгоградской области вырастет до 17518 рублей









В Волгоградской области с 1 января 2023 года увеличится минимальный размер оплаты труда. Однако, как сообщили ИА «Высота 102» в комитете труда и занятости, этот показатель действует лишь для внебюджетного сектора экономики, организации которого присоединились к региональному соглашению «О минимальной заработной плате в Волгоградской области». В соответствии с условиями данного соглашения минимальная зарплата должна определяться как 1,3 величины прожиточного минимума трудоспособного населения.











Напоминаем, что региональный МРОТ распространяется на работодателей, не отказавшихся в установленном порядке от Соглашения. В отношении остальных работодателей действует федеральный МРОТ, размер которого с 01.01.2023 составит 16242 рубля.

Так как с 1 января 2023 года этот показатель в регионе определен в размере 13476 рублей, то МРОТ не может быть ниже 17518,8 рублей. Но при условии, что работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда, пояснили в ведомстве.