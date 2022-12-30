Экономика

С 1 января 2023 года МРОТ в Волгоградской области вырастет до 17518 рублей

Экономика 30.12.2022 10:17
0
30.12.2022 10:17



В Волгоградской области с 1 января 2023 года увеличится минимальный размер оплаты труда. Однако, как сообщили ИА «Высота 102» в комитете труда и занятости, этот показатель действует лишь для внебюджетного сектора экономики, организации которого присоединились к региональному соглашению «О минимальной заработной плате в Волгоградской области». В соответствии с условиями данного соглашения минимальная зарплата должна определяться как 1,3 величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Так как с 1 января 2023 года этот показатель в регионе определен в размере 13476 рублей, то МРОТ не может быть ниже 17518,8 рублей. Но при  условии, что работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда, пояснили в ведомстве.

Напоминаем, что региональный МРОТ распространяется на работодателей, не отказавшихся в установленном порядке от Соглашения. В отношении остальных работодателей действует федеральный МРОТ, размер которого с 01.01.2023 составит 16242 рубля.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
30.12.2022 13:01
Экономика 30.12.2022 13:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.12.2022 12:01
Экономика 30.12.2022 12:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.12.2022 07:37
Экономика 30.12.2022 07:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.12.2022 07:33
Экономика 30.12.2022 07:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.12.2022 21:17
Экономика 29.12.2022 21:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.12.2022 11:43
Экономика 29.12.2022 11:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.12.2022 10:57
Экономика 29.12.2022 10:57
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.12.2022 10:36
Экономика 29.12.2022 10:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.12.2022 10:28
Экономика 29.12.2022 10:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.12.2022 08:43
Экономика 29.12.2022 08:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.12.2022 15:53
Экономика 28.12.2022 15:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.12.2022 15:50
Экономика 28.12.2022 15:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.12.2022 15:29
Экономика 28.12.2022 15:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.12.2022 15:25
Экономика 28.12.2022 15:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.12.2022 14:53
Экономика 28.12.2022 14:53
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:02
В Волгограде перед Новым годом взлетели в цене почти все продуктыСмотреть фотографии
13:49
«Вагончик тронулся»: трамваи Волгограда передали в концессию на 2 месяца раньше срокаСмотреть фотографии
13:44
Спортшкола волгоградского «Ротора» отстранена от участия в ЮФЛ в новом сезонеСмотреть фотографии
13:24
В Волгоградской области пособие одиноким бедным подняли до 243 рублейСмотреть фотографии
13:15
Волгоградцы отправили посылки бойцам 20-й гвардейской мотострелковой дивизииСмотреть фотографии
12:53
Главную новогоднюю елку города волгоградцам подарил ПСБСмотреть фотографии
11:43
В Волгоградской области в поле нашли неопознанные объекты: видеоСмотреть фотографии
11:07
Под Волгоградом на участке селянина по суду снесли опору ЛЭПСмотреть фотографии
10:26
В Волгограде вспоминают погибших во взорванном 30 декабря троллейбусеСмотреть фотографии
10:26
«План Ломоносова»: что будет происходить в ЦПКиО Волгограда с 2 по 9 январяСмотреть фотографии
10:17
С 1 января 2023 года МРОТ в Волгоградской области вырастет до 17518 рублейСмотреть фотографии
10:02
Волгоградские библиотекари связали из пряжи праздничную ёлкуСмотреть фотографии
09:32
В Михайловке «Лада Приора» с 20-летним водителем протаранила столбСмотреть фотографии
08:51
Инспекторы нагрянули с проверкой в кинотеатр «Победа» в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:26
Роспотребнадзор советует волгоградцам больше пить в новогоднюю ночь: но не алкогольСмотреть фотографии
21:00
В Волгоградской области 30 декабря ожидаются мокрый снег и гололедСмотреть фотографии
20:31
В Волгоградской области арендуют 100 дорожных камер за 801 миллион рублейСмотреть фотографии
19:21
В Волгограде арестовали машины должников на парковке ТРК «Мармелад»Смотреть фотографии
18:12
«Я их не боюсь»: жителя Волгоградской области оштрафовали за черную метку на здании администрацииСмотреть фотографии
17:56
Житель Волгоградской области похитил 1,5 км проводов на 10-киловольтной линииСмотреть фотографии
16:30
Указом Путина еще десять волгоградцев представлены к ордену Мужества посмертноСмотреть фотографии
15:23
Военные из Волгоградской области опробуют в зоне СВО новые внедорожникиСмотреть фотографии
14:59
Владимир Федоров назначен управляющим нового Социального фонда в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:47
«От следствия и суда не скрывается»: подозреваемый в убийстве беременной волгоградки попросился домойСмотреть фотографии
14:12
Это впечатляюще! В Сети появилось ускоренное видео съемки надвижки моста ВДСК под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:37
Что Tele2 предложила клиентам в 2022 годуСмотреть фотографии
13:31
В Волгограде утвердили график работы аварийных служб на случай новогодних аварийСмотреть фотографии
13:18
Волгоградцы с особенностями здоровья смогут бесплатно обучится востребованной ИТ-профессииСмотреть фотографии
12:50
В Волжском таксист бросил 90-летнюю пассажирку с переломамиСмотреть фотографии
12:05
В Волжском вынесли приговор за убийство в драке у пивбараСмотреть фотографии
 