С 1 января 2023 года МРОТ в Волгоградской области вырастет до 17518 рублей

Экономика 30.12.2022 10:17
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30.12.2022 10:17
В Волгоградской области с 1 января 2023 года увеличится минимальный размер оплаты труда. Однако, как сообщили ИА «Высота 102» в комитете труда и занятости, этот показатель действует лишь для внебюджетного сектора экономики, организации которого присоединились к региональному соглашению «О минимальной заработной плате в Волгоградской области». В соответствии с условиями данного соглашения минимальная зарплата должна определяться как 1,3 величины прожиточного минимума трудоспособного населения.
Так как с 1 января 2023 года этот показатель в регионе определен в размере 13476 рублей, то МРОТ не может быть ниже 17518,8 рублей. Но при условии, что работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда, пояснили в ведомстве.
Напоминаем, что региональный МРОТ распространяется на работодателей, не отказавшихся в установленном порядке от Соглашения. В отношении остальных работодателей действует федеральный МРОТ, размер которого с 01.01.2023 составит 16242 рубля.
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