Следите за остатком: волгоградцам объяснили, как начисляются пени с 1 января









С 1 января 2023 года для всех категорий налогоплательщиков вводится новая система учета расчетов с бюджетом – Единый налоговый счет. Как сообщили в УФНС России по Волгоградской области, теперь единым платежом будут уплачиваться налоги, установленные Налоговым кодексом РФ.

Сумму такого платежа налоговый орган самостоятельно распределит в счет уплаты по всем видам налоговых обязательств. По состоянию на 1 января налоговые органы самостоятельно сформируют начальное сальдо - это разница между всеми переплатами и недоимками, которые числятся за налогоплательщиком на 31 декабря 2022 года.

Начальное сальдо может получиться положительным, отрицательным или нулевым.

В УФНС пояснили, что в условиях применения ЕНС пени начисляются на отрицательное сальдо за каждый календарный день просрочки уплаты налогов начиная со дня возникновения недоимки по день уплаты включительно.

При этом, следует отметить ряд особенностей:

- для физических лиц, в том числе ИП, пени составляют 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ;

- для организаций предусматриваются две ставки: 1/300 и 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ в зависимости от срока формирования отрицательного сальдо ЕНС;

- по 31 декабря 2023 года сохраняется ограничение ставки пеней для юридических лиц.

Читайте по теме:



