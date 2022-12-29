Экономика

Следите за остатком: волгоградцам объяснили, как начисляются пени с 1 января

Экономика 29.12.2022 10:36
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29.12.2022 10:36



С 1 января 2023 года для всех категорий налогоплательщиков вводится новая система учета расчетов с бюджетом – Единый налоговый счет. Как сообщили в УФНС России по Волгоградской области, теперь единым платежом будут уплачиваться налоги, установленные Налоговым кодексом РФ. 
Сумму такого платежа налоговый орган самостоятельно распределит в счет уплаты по всем видам налоговых обязательств. По состоянию на 1 января налоговые органы самостоятельно сформируют начальное сальдо - это разница между всеми переплатами и недоимками, которые числятся за налогоплательщиком на 31 декабря 2022 года. 
Начальное сальдо может получиться положительным, отрицательным или  нулевым.
В УФНС пояснили, что в условиях применения ЕНС пени начисляются на отрицательное сальдо за каждый календарный день просрочки уплаты налогов начиная со дня возникновения недоимки по день уплаты включительно.
При этом, следует отметить ряд особенностей:
- для физических лиц, в том числе ИП, пени составляют 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ;
- для организаций предусматриваются две ставки: 1/300 и 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ в зависимости от срока формирования отрицательного сальдо ЕНС;
- по 31 декабря 2023 года сохраняется ограничение ставки пеней для юридических лиц.
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