В Волгоградской области 9 человек попали в больницу с отравлением угарным газом

Несколько происшествий, связанных с утечкой газа, в результате чего пострадали девять человек, зафиксированы в Волгоградской области. Как стало известно ИА «Высота 102» из экстренных служб, так, 28 декабря в клиническую больницу №25 Волгограда была доставлена 73-летняя пенсионерка с ул. Байкальской. По предварительной версии, отравление произошло из-за неполадок в газовой колонке.

В этот же день по такой же причине пострадала семья, проживающая на ул. Клубная в Волгограде. В больницу №25 госпитализированы 10-летняя девочка, 13-летний мальчик и 40-летний мужчина.

Из-за неисправности в газовой колонке сегодня, 29 декабря отравились угарным газом пять человек в Суровикино, среди которых – трое детей. В районную больницу госпитализирована семья, проживающая на ул. Октябрьская. Врачи оказывают помощь шестилетней и 15-летней девочкам, 13-летнему мальчику, а также их родителям – 33-летней женщине и 40-летнему мужчине.

В облкомздраве ИА «Высота 102» пояснили, что госпитализированные взрослые и дети находятся в состоянии средней тяжести.