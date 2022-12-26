Расследования 26.12.2022 13:06
0
26.12.2022 13:06
Дзержинский районный суд Волгограда огласил сегодня, 26 декабря приговор бывшему гендиректору ЗАО «Волго-строй-инвест» Игорю Монину. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, он отправится в колонию общего режима на 7 лет. Кроме того, за ряд совершенных преступлений подсудимому назначен штраф в размере 150 тысяч рублей.
Напомним, Игорь Монин был задержан в ноябре 2017 года на совещании в Волгограде с участием заместителя генпрокурора РФ Андрея Кикотя. Мужчину подозревали в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, в невыплате заработной платы, а также в двух эпизодах мошенничества.
В период с 2013 по 2016 года при строительстве многоквартирных домов №1 и №2 по ул.Бульвар 30-летия Победы в Дзержинском районе Волгограда бизнесмен через ряд подконтрольных фирм обналичил и похитил полученные от участников долевого строительства денежные средства. В рамках уголовного дела потерпевшими признано более 138 человек, ущерб превысил 290 млн рублей.
Кроме того подсудимый в целях ухода от налогов разделил штат между своей фирмой и аффилированной структурой, тем самым сохранив упрощенную систему налогообложения. В результате бюджет недополучил 45 миллионов рублей.
При этом застройщик более полугода не выплачивал зарплату одному из своих сотрудников, задолжав ему более 170 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры сотруднику задолженность была выплачена в полном объеме.
Мало того, бизнесмен умудрился продать гражданину квартиру, находившуюся в залоге у банка. В результате покупатель не смог оформить право собственности на жилье и лишился 3,6 миллиона рублей.
Игорь Монин свою вину на суде не признал. Он взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.
«Мой сын – боец невидимого фронта?»: мобилизованный волгоградец за 3 месяца на СВО ни разу не получил зарплату26.12.2022 16:47
Расследования 26.12.2022 16:47
В Волгограде осудят студента, лишившего преподавателя вуза 690 тысячи рублей26.12.2022 15:20
Расследования 26.12.2022 15:20
СК возбудил дело в отношении отца-одиночки из Волгоградской области26.12.2022 14:40
Расследования 26.12.2022 14:40
ФСБ под Волгоградом задержала иностранца с 12 кг. героина26.12.2022 10:26
Расследования 26.12.2022 10:26
Двое волгогрдацев ограбили подростка, чтобы оплатить кредит и ЖКУ26.12.2022 09:13
Расследования 26.12.2022 09:13
«Меня обманули»: в Волгоградской области мобилизованный с категорией «Д» подает в суд на военкомат25.12.2022 18:13
Расследования 25.12.2022 18:13
Натворили дел: волгоградка из-за ошибки пристава погрязла в судах за единственное жилье25.12.2022 12:02
Расследования 25.12.2022 12:02
Офицеры ФСИН пострадали в ДТП под Волгоградом25.12.2022 09:54
Расследования 25.12.2022 09:54
Глава СК Бастрыкин ждет доклад о гибели 15-летней девочки из-за взрыва газа в Волгограде25.12.2022 07:43
Расследования 25.12.2022 07:43
На новое благоустройство скандального парка в Волгоградской области выделили еще 7 миллионов24.12.2022 21:08
Расследования 24.12.2022 21:08
Суд в Волгограде арестовал подозреваемого в убийстве беременной таксиста24.12.2022 18:57
Расследования 24.12.2022 18:57
«Его спасают коллеги»: врачи Иловлинской ЦРБ борются за жизнь пострадавшего из-за взрыва газа хирурга24.12.2022 17:47
Расследования 24.12.2022 17:47
Бастрыкин потребовал доклад о расследовании убийства беременной волгоградки24.12.2022 16:10
Расследования 24.12.2022 16:10
Опубликованы жуткие кадры разрушенного из-за взрыва газа дома под Волгоградом, где погибла девочка24.12.2022 14:25
Расследования 24.12.2022 14:25
МВД опубликовало видео задержания убийцы беременной волгоградки24.12.2022 13:41
Расследования 24.12.2022 13:41