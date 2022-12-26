Расследования

Задержанного на совещании у заместителя генпрокурора волгоградского бизнесмена посадили на 7 лет

Расследования 26.12.2022 13:06
0
26.12.2022 13:06



Дзержинский районный суд Волгограда огласил сегодня, 26 декабря  приговор бывшему гендиректору ЗАО «Волго-строй-инвест» Игорю Монину. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, он отправится в колонию общего режима на 7 лет. Кроме того, за ряд совершенных преступлений подсудимому  назначен штраф в размере 150 тысяч рублей.

Напомним, Игорь Монин был задержан в ноябре 2017 года на совещании в Волгограде с участием заместителя генпрокурора РФ Андрея Кикотя. Мужчину подозревали в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, в невыплате заработной платы, а также в двух эпизодах мошенничества. 

В период с 2013 по 2016 года при строительстве  многоквартирных домов №1 и №2 по ул.Бульвар 30-летия Победы в Дзержинском районе Волгограда  бизнесмен через ряд подконтрольных  фирм обналичил и похитил полученные от участников долевого строительства денежные средства. В рамках уголовного дела потерпевшими признано более 138 человек, ущерб превысил 290 млн рублей.

Кроме того подсудимый в целях ухода от налогов разделил штат между своей фирмой и аффилированной структурой, тем самым сохранив упрощенную систему налогообложения. В результате бюджет недополучил 45 миллионов рублей. 

При этом застройщик более полугода не выплачивал зарплату одному из своих сотрудников, задолжав ему более 170 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры сотруднику задолженность была выплачена в полном объеме. 

Мало того, бизнесмен умудрился продать гражданину квартиру, находившуюся в залоге у банка. В результате покупатель не смог оформить право собственности на жилье и лишился 3,6 миллиона рублей. 

Игорь Монин свою вину на суде не признал. Он взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
26.12.2022 16:47
Расследования 26.12.2022 16:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.12.2022 15:20
Расследования 26.12.2022 15:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.12.2022 14:40
Расследования 26.12.2022 14:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.12.2022 10:26
Расследования 26.12.2022 10:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.12.2022 09:13
Расследования 26.12.2022 09:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.12.2022 18:13
Расследования 25.12.2022 18:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.12.2022 12:02
Расследования 25.12.2022 12:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.12.2022 09:54
Расследования 25.12.2022 09:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.12.2022 07:43
Расследования 25.12.2022 07:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.12.2022 21:08
Расследования 24.12.2022 21:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.12.2022 18:57
Расследования 24.12.2022 18:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.12.2022 17:47
Расследования 24.12.2022 17:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.12.2022 16:10
Расследования 24.12.2022 16:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.12.2022 14:25
Расследования 24.12.2022 14:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.12.2022 13:41
Расследования 24.12.2022 13:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:40
«Думала, что это нормально»: врач из Волгограда случайно обнаружил редкую болезнь у жительницы ЛНРСмотреть фотографии
18:03
РУСАЛ направил 16,5 млрд рублей в 2022 году на социальные программыСмотреть фотографии
17:22
Это рекорд: волгоградец перевел мошенникам 9 миллионов рублейСмотреть фотографии
17:20
Жителям центра Волгограда обещают вернуть тепло в ближайшие часыСмотреть фотографии
16:47
«Мой сын – боец невидимого фронта?»: мобилизованный волгоградец за 3 месяца на СВО ни разу не получил зарплатуСмотреть фотографии
16:19
Orange Premium Club: как получить доступ в мир финансовых привилегийСмотреть фотографии
16:19
В Волгограде оставшейся без крова многодетной семье предоставили квартируСмотреть фотографии
15:46
Рождественские скидки на квартиры в жилом комплексе «Колизей»Смотреть фотографииCмотреть видео
15:20
В Волгограде осудят студента, лишившего преподавателя вуза 690 тысячи рублейСмотреть фотографии
14:56
В Волгограде мужчины поздравят с Новым годом с помощью видеозвонка – исследование билайнСмотреть фотографии
14:41
Волгоградец наказал гипермаркет «Ашан» за обман в ценникеСмотреть фотографии
14:40
СК возбудил дело в отношении отца-одиночки из Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:56
Внимание на полис! «СОГАЗ-Мед» информирует об изменениях в законодательствеСмотреть фотографии
13:12
Чудеса есть!: «ЛитРес» и «Ростелеком» провели предновогодний опрос читателейСмотреть фотографии
13:06
Задержанного на совещании у заместителя генпрокурора волгоградского бизнесмена посадили на 7 летСмотреть фотографии
12:39
В Волгограде началась подготовка к строительству логистического центра «Вайлдберриз»Смотреть фотографии
12:25
Волгоградцам рассказали о погоде в Новый год и январские праздникиСмотреть фотографии
12:10
Волгоградцы готовы разориться на новогодние салаты с семгой и мидиямиСмотреть фотографии
11:40
«Водоканал» в Волгоградской области обязали выплатить ущерб в 10 млн за вред недрамСмотреть фотографии
11:25
МегаФон обеспечил связью инновационный комплекс «Лахта Центр»Смотреть фотографии
11:23
Андрей Бочаров привел все службы в готовностьСмотреть фотографии
10:52
В Волгограде после тушения пожара нашли изуродованный трупСмотреть фотографии
10:36
Аварийный дрифт: в Волгограде легковушку вынесло на «встречку», есть пострадавшийСмотреть фотографииCмотреть видео
10:26
ФСБ под Волгоградом задержала иностранца с 12 кг. героинаСмотреть фотографии
09:41
В Волгограде в ТЦ скончался 54-летний охранникСмотреть фотографии
09:13
Двое волгогрдацев ограбили подростка, чтобы оплатить кредит и ЖКУСмотреть фотографии
08:38
В Волгоградской области зарплата сотрудников федеральных ведомств вырастет в 1,5-2 раза в 2023 годуСмотреть фотографии
07:58
«Песок еще не сыпется»: тротуары Волгограда сковал гололедСмотреть фотографии
20:34
Не фу, а морковка: волгоградский врач рассказала, как научить детей любить фрукты и овощиСмотреть фотографии
20:02
Элеватор в Волгоградской области продали фирме из Уфы за треть стоимостиСмотреть фотографии
 