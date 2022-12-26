







Дзержинский районный суд Волгограда огласил сегодня, 26 декабря приговор бывшему гендиректору ЗАО «Волго-строй-инвест» Игорю Монину. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, он отправится в колонию общего режима на 7 лет. Кроме того, за ряд совершенных преступлений подсудимому назначен штраф в размере 150 тысяч рублей.





Напомним, Игорь Монин был задержан в ноябре 2017 года на совещании в Волгограде с участием заместителя генпрокурора РФ Андрея Кикотя. Мужчину подозревали в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, в невыплате заработной платы, а также в двух эпизодах мошенничества.





В период с 2013 по 2016 года при строительстве многоквартирных домов №1 и №2 по ул.Бульвар 30-летия Победы в Дзержинском районе Волгограда бизнесмен через ряд подконтрольных фирм обналичил и похитил полученные от участников долевого строительства денежные средства. В рамках уголовного дела потерпевшими признано более 138 человек, ущерб превысил 290 млн рублей.





Кроме того подсудимый в целях ухода от налогов разделил штат между своей фирмой и аффилированной структурой, тем самым сохранив упрощенную систему налогообложения. В результате бюджет недополучил 45 миллионов рублей.





При этом застройщик более полугода не выплачивал зарплату одному из своих сотрудников, задолжав ему более 170 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры сотруднику задолженность была выплачена в полном объеме.





Мало того, бизнесмен умудрился продать гражданину квартиру, находившуюся в залоге у банка. В результате покупатель не смог оформить право собственности на жилье и лишился 3,6 миллиона рублей.





Игорь Монин свою вину на суде не признал. Он взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.



