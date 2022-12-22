Энергетики отмечают профессиональный праздник

Экономика 22.12.2022 19:26
0
22.12.2022 19:26
Сегодня, 22 декабря, энергетики всей страны отмечают свой профессиональный праздник. На территории 6 городских округов, 32 муниципальных районов и 140 населенных пунктов Волгоградской области надежное электроснабжение потребителей обеспечивают специалисты АО "Волгоградоблэлектро".
Уходящий год энергетики завершают с хорошими результатами и работа не останавливается. Впереди новые ответственные задачи и планы развития.
Активисты: Минтранс РФ выдал отрицательное заключение на проект инвестирования волгоградских трамваев22.12.2022 20:03
Экономика 22.12.2022 20:03
В Волгоградской области долги по зарплате снизились до 17 миллионов22.12.2022 19:22
Экономика 22.12.2022 19:22
ЛУКОЙЛ в Волгограде продолжает активно инвестировать в производство и социальную сферу22.12.2022 17:20
Экономика 22.12.2022 17:20
Волжская ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» отмечает 60-летие22.12.2022 16:22
Экономика 22.12.2022 16:22
Банк РФ: инфляция в Волгоградской области снизилась до 11,2%22.12.2022 12:47
Экономика 22.12.2022 12:47
Домклик спрогнозировал рекорд по выдачам ипотеки Сбера с господдержкой в декабре22.12.2022 11:55
Экономика 22.12.2022 11:55
Банк России и Банк ВТБ (ПАО) заключили договор о реализации ПАО Банк «ФК Открытие»22.12.2022 11:55
Экономика 22.12.2022 11:55
Сбербанк нарастил долю на рынке кредитования малого бизнеса22.12.2022 11:47
Экономика 22.12.2022 11:47
Сбербанк ждет снижения цен на жилье в России22.12.2022 11:43
Экономика 22.12.2022 11:43
Налоговики готовят волгоградцев к переходу на ЕНС с 1 января22.12.2022 10:19
Экономика 22.12.2022 10:19
ВТБ: спрос на розничные кредиты в декабре вышел на уровень прошлого года22.12.2022 08:46
Экономика 22.12.2022 08:46
Дизтопливо в Волгоградской области за неделю подорожало на 35 копеек22.12.2022 08:10
Экономика 22.12.2022 08:10
Сбер стал лауреатом премии «Компания будущего — 2022»21.12.2022 15:47
Экономика 21.12.2022 15:47
Пользователи ВТБ Онлайн смогут защитить свою учетную запись с помощью чат-бота21.12.2022 15:21
Экономика 21.12.2022 15:21
Жители Волгограда рассказали о своих новогодних обещаниях21.12.2022 15:18
Экономика 21.12.2022 15:18