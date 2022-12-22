Экономика 22.12.2022 11:55
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22.12.2022 11:55
Банк России и Банк ВТБ (ПАО) заключили договор о реализации 100% акций ПАО Банк «ФК Открытие», в соответствии с которым покупная цена за акции составляет 340 миллиардов рублей.
Акции ПАО Банк «ФК Открытие» оплачиваются денежными средствами в размере 233 126 864 828 рублей 15 копеек, а также облигациями федерального займа, стоимость которых рассчитана по рыночным ценам и составляет 106 873 135 171 рубль 85 копеек.
Стороны договорились, что право собственности на акции ПАО Банк «ФК Открытие» перейдет к Банку ВТБ (ПАО) не позднее 31 декабря 2022 года, с учётом исполнения обязательств Банком ВТБ (ПАО) по оплате в полном объёме.
Требуемые для целей сделки решения приняты Советом директоров Банка России и Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО).
План по интеграции бизнесов банков будет утвержден после закрытия сделки. Стратегия развития группы ВТБ с учетом приобретения банковской группы ПАО Банк «ФК Открытие» будет предполагать дальнейшее усиление позиций на российском рынке.
Для клиентов ПАО Банк «ФК Открытие» в ближайшее время ничего не изменится: Банк ВТБ (ПАО) намерен сохранить ключевые продукты и сервисы. Развитие продуктового ряда и повышение его конкурентных преимуществ будут продолжены с опорой на все технологические, продуктовые и финансовые возможности банковской группы Банка ВТБ (ПАО).
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