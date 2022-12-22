Происшествия

«Дядя, где я теперь буду жить?»: полицейский помог спастись многодетной семье во время пожара в Волгограде

Происшествия 22.12.2022 13:03
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22.12.2022 13:03


В Кировском районе Волгограда на рассвете 21 декабря загорелся небольшой одноэтажный дом на улице Белинского. В это время там мирно спали четверо детей и их родители. Каким-то чудом, вспоминает многодетная мать Людмила Гридасова, она успела проснуться и по команде мужа стала в буквальном смысле выбрасывать детей в окна. В это же время, направляясь на службу, проезжал мимо капитан полиции Евгений Козянин. Он и оказал помощь семье до прибытия МЧС.



Случившееся с домом и с семьей Людмила Гридасова вспоминает со слезами. С ее слов, каким-то чудом она проснулась в шестом часу утра, когда по комнатам уже вовсю гулял огонь и валил дым. 

Я разбудила мужа. Он говорит: «Бери детей и беги». Я забежала в детскую, разбудила дочку и выбросила ее в окно, а сама схватила на руки годовалого сына. В это время муж побежал в комнату, где спала старшая дочь. Она тоже выпрыгнула в свое окно. Когда мы оказались на улице, я поняла, что с нами нет четырехлетней дочки. Муж полез обратно, – плачет женщина. – Она пряталась под одеялом. Когда муж доставал дочку, он получил ожоги. И надышались дымом они. 

Именно в тот момент, когда глава семьи, Дмитрий, ринулся за дочерью в горящий дом, рядом оказался полицейский Евгений Козянин. Со слов мужчины, по дороге на работу он увидел черный дым и решил убедиться все ли нормально. 

Поворачиваю на улицу и вижу, что горит жилой дом. Ни пожарных, никого нет. Я остановился возле дома, подбежал к окну, схватился за стекло – оно тут же лопнуло. В этот момент я услышал крики детей, – вспоминает события тревожного утра старший инспектор ИАЗ ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Волгограду. 


По словам Евгения, в это же время к дому подбежал молодой человек и попросил подсадить его, чтобы перепрыгнуть через высокий забор. Как выяснится потом, этот прыжок приведет к травме ноги, но в тот момент мужчины стремились попасть во двор, чтобы помочь  оказавшимся в беде людям. По совету одного из соседей полицейский подбежал к дому с обратной стороны и выбил одну из секций забора. В этот момент перед горящим домом уже находились все члены семьи. 

Дом был полностью в огне. Находиться ближе, чем в двух метрах от него, было невозможно, летели щепки, – говорит полицейский. – Я схватил младенца и маленькую девочку и направился к выходу со двора.  

Одного за другим Евгений Козянин вывел со двора всех членов семьи. Годовалого мальчика тут же забрали врачи скорой помощи. Восьмилетнюю девочку полицейский еще какое-то время согревал в машине. 

– Когда мы покидали двор, я обратил внимание, что она без обуви. Посадил ее в патрульную машину, укрыл. Так мы и ждали скорую. В какой-то момент она поднимает на меня глаза и спрашивает: «Дядя, где я теперь буду жить?». Ответил ей, что люди помогут.  

В настоящее время в больнице под наблюдением врачей остаются глава семьи Дмитрий, а также годовалый малыш и четырехлетняя девочка. По словам врачей, их жизням ничего не угрожает. 

Однако накануне Нового года большая семья к своему несчастью осталась без крова и без вещей. По словам Людмилы, к ним 21 декабря приезжали сотрудники соцслужбы и передали медикаменты. Редакция «Высоты 102» уточняет в мэрии, на какую поддержку властей могут рассчитывать погорельцы. 

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