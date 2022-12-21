Расследования 21.12.2022 11:27
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21.12.2022 11:27
В Волжском задержали ранее судимого 41-летнего мужчину, который жестоко расправился со своей бывшей возлюбленной. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, жуткая история произошла накануне. 41-летний волжанин приехал к волжанке, проживающей в доме №62 по улице 40 лет Победы, для выяснения отношений.
При этом в квартире у 29-летней волжанки находился несовершеннолетний ребенок. Мужчина вывел знакомую на улицу для продолжения «разговора», и в какой-то момент выхватил нож и нанес несчастной более 10 ударов в область живота, груди и лица. Бросив истекающую кровью женщину, он скрылся.
К счастью, очевидец произошедшего немедленно вызвал бригаду скорой медицинской помощи, которая госпитализирована пострадавшую. Сейчас девушка находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении, где медики продолжают бороться за ее жизнь.
Изверга удалось задержать по горячим следам. В ближайшее время решится вопрос о заключении его под стражу.
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