Путин распорядился создать рабочую группу по мобилизации

Федеральные новости 21.12.2022 09:10
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21.12.2022 09:10
Соответствующее распоряжение президента России Владимира Путина опубликовано на портале правовой информации накануне, 20 декабря. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, рабочая группа создается для обеспечения взаимодействия органов власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, а также социальной и правовой защиты граждан РФ, принимающих участие в СВО, и членов их семей.
В сферу задач группы входит контроль за реализацией мер социальной и правовой защиты участников СВО и их родных, рассмотрение вопросов, связанных с организацией мест размещения россиян, призванных на военную службу по мобилизации, а также материально-техническим обеспечением таких граждан и воинских формирований, и совершенствование деятельности военных комиссариатов.
Члены объединения должны также участвовать в информационной и разъяснительной работе по вопросам мобилизации, анализировать состояние работы по патриотическому воспитанию молодежи, формированию мобилизационного людского резерва. В сферу полномочий группы входит в том числе подготовка предложений по вопросам создания и развития мобилизационных мощностей, производства продукции, необходимой для вооруженных сил и нужд населения.
В состав рабочей группы, как следует из текста распоряжения, вошли депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, руководители госкорпораций, а также военные корреспонденты.
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