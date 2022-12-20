Расследования

Волгоградец получил условный срок за попытку откупиться от службы в армии

Расследования 20.12.2022 17:09
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20.12.2022 17:09


Тракторозаводский районный суд вынес приговор волгоградцу за попытку дачи взятки должностному лицу в обмен за освобождение от службы в армии. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, в июле 2021 года молодой человек через знакомую вышел на женщину, которая якобы пообещала ему передать 110 тысяч рублей за помощь в прохождении военно-врачебной комиссии и получении документов о наличии у него болезни, препятствующей службе в армии.  

После получения фиктивных медицинских документов он передал их в военный комиссариат Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов, где его направили для прохождения дополнительного медицинского обследования. 

Волгоградец снова обратился к посреднице, чтобы получить новые справки, однако женщина к тому времени попала в поле зрения волгоградских полицейских. Как выяснилось, полученные от не желающего служить парня  деньги она присвоила себе и никому передавать их не собиралась. 

Подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, однако от дачи показаний отказался по статье 51 конституции РФ. 

По приговору суда волгоградцу назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор суда не вступил в законную силу. 

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