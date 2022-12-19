В Волгограде вскрыли аферу при благоустройстве проспекта Жукова









Уголовное дело о покушении на мошенничество возбуждено в ходе анализа ситуации с вывозом строительного мусора , который образовался при благоустройстве проспекта Жукова в Волгограде.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, расследование уголовного дела, которое возбуждено по материалам надзорной проверки, проводится следственным отделом №3 СУ УМВД России по г. Волгограду.

Сотрудники прокуратуры, которые вели проверку, установили, что субподрядчик, которого привлекли для вывоза мусора, намеревается незаконно получить бюджетные средства.

Контракт на благоустройство бульварной части проспекта имени Жукова в границах от Самарского разъезда до пересечения с улицей Хорошева был заключен МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда» с подрядчиком на сумму более 157 млн рублей. Работы выполнялись в рамках нацпроекта.

Подрядчик, у которого не было лицензии на вывоз отходов, заключил субподряд с иной коммерческой организацией. Эта фирма должна была вывозить отходы на специализированный полигон в Азовском районе Ростовской области. В рамках договорных обязательств субподрядчику был перечислен аванс в размере 300 тысяч рублей.

Однако субподрядчик разместил отходы на земельном участке с разрешенным видом использования «для здания склада» в Дзержинском районе Волгограда. По результатам проведения лабораторных исследований отобранных проб отходы отнесены к IV классу опасности. При этом за фиктивную утилизацию строительного мусора руководство субподрядной организации намеревалось получить более 3,4 млн рублей, но все вовремя вскрылось. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Как ранее сообщалось, компания из Ростовской области оштрафована Росприроднадзором за сброс отходов на почву в Дзержинском районе Волгограда. Проверка была проведена в отношении ООО НПО «Крелит» после жалоб граждан, которые сообщили, что при демонтаже старого асфальта и замене его на тротуарную плитку на проспекте Жукова отходы сбрасывались в районе моторного кладбища на ул. Землячки, 7б.

Как выяснили сотрудники Росприроднадзора, компания-подрядчик наняла для вывоза отходов фирму «Крелит», которая складывала отходы на участке земли, находившемся у нее в аренде.

Ранее ООО НПО «Крелит» было привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 8.2 КоАП РФ в виде штрафа, также управлением Росприроднадзора рассчитан вред, причиненный окружающей среде, размер которого составил более 29 миллионов рублей.

Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям