Борьба с коррупцией

В Волгограде вскрыли аферу при благоустройстве проспекта Жукова

Борьба с коррупцией 19.12.2022 13:50
0
19.12.2022 13:50



Уголовное дело о покушении на мошенничество возбуждено в ходе анализа ситуации с вывозом строительного мусора, который образовался при благоустройстве проспекта Жукова в Волгограде.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, расследование уголовного дела, которое возбуждено по материалам надзорной проверки, проводится следственным отделом №3 СУ УМВД России по г. Волгограду.
Сотрудники прокуратуры, которые вели проверку, установили, что субподрядчик, которого привлекли для вывоза мусора, намеревается незаконно получить бюджетные средства.
Контракт на благоустройство бульварной части проспекта имени Жукова в границах от Самарского разъезда до пересечения с улицей Хорошева был заключен МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда» с подрядчиком на сумму более 157 млн рублей. Работы выполнялись в рамках нацпроекта.
Подрядчик, у которого не было лицензии на вывоз отходов, заключил субподряд с иной коммерческой организацией. Эта фирма должна была вывозить отходы на специализированный полигон в Азовском районе Ростовской области. В рамках договорных обязательств субподрядчику был перечислен аванс в размере 300 тысяч рублей.
Однако субподрядчик разместил отходы на земельном участке с разрешенным видом использования «для здания склада» в Дзержинском районе Волгограда. По результатам проведения лабораторных исследований отобранных проб отходы отнесены к IV классу опасности. При этом за фиктивную утилизацию строительного мусора руководство субподрядной организации намеревалось получить более 3,4 млн рублей, но все вовремя вскрылось. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
Как ранее сообщалось, компания из Ростовской области оштрафована Росприроднадзором за сброс отходов на почву в Дзержинском районе Волгограда. Проверка была проведена в отношении ООО НПО «Крелит» после жалоб граждан, которые сообщили, что при демонтаже старого асфальта и замене его на тротуарную плитку на проспекте Жукова отходы сбрасывались в районе моторного кладбища на ул. Землячки, 7б. 
Как выяснили сотрудники Росприроднадзора, компания-подрядчик наняла для вывоза отходов фирму «Крелит», которая складывала отходы на участке земли, находившемся у нее в аренде. 
Ранее ООО НПО «Крелит» было привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 8.2 КоАП РФ в виде штрафа, также управлением Росприроднадзора рассчитан вред, причиненный окружающей среде, размер которого составил более 29 миллионов рублей.
Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Борьба с коррупцией
16.12.2022 10:48
Борьба с коррупцией 16.12.2022 10:48
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.12.2022 09:24
Борьба с коррупцией 16.12.2022 09:24
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
06.12.2022 16:56
Борьба с коррупцией 06.12.2022 16:56
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
06.12.2022 06:36
Борьба с коррупцией 06.12.2022 06:36
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
28.11.2022 16:38
Борьба с коррупцией 28.11.2022 16:38
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
25.11.2022 14:20
Борьба с коррупцией 25.11.2022 14:20
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.11.2022 17:26
Борьба с коррупцией 23.11.2022 17:26
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.11.2022 10:53
Борьба с коррупцией 23.11.2022 10:53
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
22.11.2022 10:49
Борьба с коррупцией 22.11.2022 10:49
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
19.11.2022 19:58
Борьба с коррупцией 19.11.2022 19:58
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
19.11.2022 17:57
Борьба с коррупцией 19.11.2022 17:57
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
18.11.2022 20:02
Борьба с коррупцией 18.11.2022 20:02
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
17.11.2022 12:14
Борьба с коррупцией 17.11.2022 12:14
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.11.2022 11:41
Борьба с коррупцией 16.11.2022 11:41
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
14.11.2022 17:49
Борьба с коррупцией 14.11.2022 17:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:53
Опубликовано видео задержания членов ОПГ, снимавших порно в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:33
В Волгограде назвали компанию, которая построит котельную за 2 миллиардаСмотреть фотографии
14:52
В обжимном-крупносортном цехе «Красного Октября» завершили самый масштабный ремонт в 2022 годуСмотреть фотографии
14:51
«Сегодня устроим мозговой штурм»: экзоскелеты из Волгограда могут направить в помощь мотострелкам на СВОСмотреть фотографии
14:18
Под Волгоградом женщина исполосовала мужа ножомСмотреть фотографии
13:50
В Волгограде вскрыли аферу при благоустройстве проспекта ЖуковаСмотреть фотографии
12:57
Сервис «Ростелекома» обработал более половины звонков Единому оператору газификацииСмотреть фотографии
12:51
Власти в Волгоградской области выступили с заявлением после падения летательных объектовСмотреть фотографии
12:48
Экс-директор МБУ в Волгоградской области осужден за присвоение бензинаСмотреть фотографии
12:30
Ревнивый муж сжег дом и машину супруги в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:17
«Людей успел высадить»: в Волгограде загорелась маршрутка №94Смотреть фотографииCмотреть видео
12:07
В волгоградских судах объявили массовую эвакуациюСмотреть фотографии
11:38
В Волгограде следователи раскрыли порностудию со штатом сотрудниковСмотреть фотографии
11:29
В Волгограде и области развернули дополнительные койки для больных ОРВИ и гриппомСмотреть фотографии
11:01
Детский турнир по дзюдо поддержала компания «Сады Придонья»Смотреть фотографии
10:57
В аэропорту Волгограда сообщают о массовой задержке рейсов из МосквыСмотреть фотографии
10:12
Под Волгоградом поймали водителя - двойника жительницы Нижегородской областиСмотреть фотографии
10:03
Волгоградцы поразили аналитиков скромными тратами на новогодние праздникиСмотреть фотографии
09:28
Призывников в Волгоградской области готовят для Северного флотаСмотреть фотографии
08:24
Волгоградцам предлагают работу за 500 тысяч рублей в шахтеСмотреть фотографии
07:42
Приехал погостить на 10 дней: стали известны подробности о погибшем в Волгоградской области подросткеСмотреть фотографии
20:41
Какая погода ждет жителей Волгограда и области 19 декабряСмотреть фотографии
19:03
Волгоградского кондуктора не пустили в автопарк после откровений с журналистамиСмотреть фотографии
18:51
Отбросило на бетонный столб: пьяный волгоградец без прав на ассенизаторе протаранил легковушкуСмотреть фотографии
18:08
СК назвал причину смерти пропавшего в Волгоградской области подросткаСмотреть фотографии
17:43
«Поздно нам уже в эквилибристы»: в Волгограде строители железной дороги приготовили местным жителям ловушкуСмотреть фотографии
17:31
Жители Волгоградской области сняли на видео обломки неизвестного объектаСмотреть фотографии
16:05
В Волгоградской области нашли труп пропавшего 16-летнего подросткаСмотреть фотографии
15:33
В Волгоградской области с 1 января откроются офисы Соцфонда РФ: списокСмотреть фотографии
14:02
Волгоградцам рассказали, в каких случаях грипп приводит к смертиСмотреть фотографии
 