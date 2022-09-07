В Волгограде оштрафовали компанию за свалку старого асфальта с проспекта Жукова

Экология 07.09.2022 14:24
0
07.09.2022 14:24
Компания из Ростовской области оштрафована Росприроднадзором за сброс отходов на почву в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, деятельность ООО НПО «Крелит» была проверена после жалоб граждан, которые сообщили, что при демонтаже старого асфальта и замене его на тротуарную плитку на проспекте Жукова отходы сбрасывались в районе моторного кладбища на ул. Землячки, 7б.
Как выяснилось, компания-подрядчик наняла для вывоза отходов фирму «Крелит», которая складывала отходы на участке земли, находившемся у нее в аренде.
Специалисты установили, что отходы, которыми загрязнили землю, относятся к IV классу опасности. А занятая ими площадь составила более полутысячи квадратных метров.
ООО НПО «Крелит» было привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 8.2 КоАП РФ в виде штрафа, также управлением Росприроднадзора рассчитан вред, причиненный окружающей среде.
Компания пыталась обжаловать наказание в Дзержинском районном суде, однако суд согласился с позицией Росприроднадзора.
Волгоградский облсовпроф наказали рублем за утонувшее в Волге судно с топливом06.09.2022 22:35
Экология 06.09.2022 22:35
Горящую свалку снова уличили в травле жителей Волжского и Волгограда05.09.2022 15:45
Экология 05.09.2022 15:45
Российскую Федерацию заставят убраться на Лысой горе в Волгограде02.09.2022 14:58
Экология 02.09.2022 14:58
В ерике Верблюд под Волгоградом уровень воды поднялся на 1,5 метра31.08.2022 14:23
Экология 31.08.2022 14:23
Абразивный завод инвестирует в благоприятную зеленую городскую среду29.08.2022 09:51
Экология 29.08.2022 09:51
Мэрию Волжского обязали ликвидировать 11 свалок25.08.2022 15:13
Экология 25.08.2022 15:13
Под Волгоградом проведут слушания по пункту хранения радиоактивных отходов24.08.2022 09:31
Экология 24.08.2022 09:31
В Волгограде вонь от стоков окутала завод "Сарепта"24.08.2022 09:14
Экология 24.08.2022 09:14
Мэрию Волгограда обязали убрать свалки в долине реки Царица23.08.2022 19:43
Экология 23.08.2022 19:43
Природоохранный прокурор проверил реабилитацию водоемов под Волгоградом22.08.2022 16:51
Экология 22.08.2022 16:51
«КАУСТИК» увеличит территорию лесозащитной полосы вокруг промышленной площадки15.08.2022 12:47
Экология 15.08.2022 12:47
В Волгоградской области почти 18 тыс. га леса поражены вредителями12.08.2022 22:07
Экология 12.08.2022 22:07
В Общественном центре Сбера затронут тему сохранения заповедных земель09.08.2022 13:53
Экология 09.08.2022 13:53
Под носом у чиновников в хуторе Бобры под Волгоградом незаконно добывали песок из Волги09.08.2022 08:38
Экология 09.08.2022 08:38
Так рождаются свалки: под Волгоградом работа мусорщика-нелегала попала на видео02.08.2022 18:42
Экология 02.08.2022 18:42