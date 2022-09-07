Экология

В Волгограде оштрафовали компанию за свалку старого асфальта с проспекта Жукова

Экология 07.09.2022 14:24
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07.09.2022 14:24



Компания из Ростовской области оштрафована Росприроднадзором за сброс отходов на почву в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, деятельность ООО НПО «Крелит» была проверена после жалоб граждан, которые сообщили, что при демонтаже старого асфальта и замене его на тротуарную плитку на проспекте Жукова отходы сбрасывались в районе моторного кладбища на ул. Землячки, 7б. 

Как выяснилось, компания-подрядчик наняла для вывоза отходов фирму «Крелит», которая складывала отходы на участке земли, находившемся у нее в аренде. 

Специалисты установили, что отходы, которыми загрязнили землю, относятся к IV классу опасности. А занятая ими площадь составила более полутысячи квадратных метров. 

ООО НПО «Крелит» было привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 8.2 КоАП РФ в виде штрафа, также управлением Росприроднадзора  рассчитан вред, причиненный окружающей среде.

Компания пыталась обжаловать наказание в Дзержинском районном суде, однако суд согласился с позицией Росприроднадзора. 

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