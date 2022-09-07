В Волгограде оштрафовали компанию за свалку старого асфальта с проспекта Жукова









Компания из Ростовской области оштрафована Росприроднадзором за сброс отходов на почву в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, деятельность ООО НПО «Крелит» была проверена после жалоб граждан, которые сообщили, что при демонтаже старого асфальта и замене его на тротуарную плитку на проспекте Жукова отходы сбрасывались в районе моторного кладбища на ул. Землячки, 7б.





Как выяснилось, компания-подрядчик наняла для вывоза отходов фирму «Крелит», которая складывала отходы на участке земли, находившемся у нее в аренде.





Специалисты установили, что отходы, которыми загрязнили землю, относятся к IV классу опасности. А занятая ими площадь составила более полутысячи квадратных метров.





ООО НПО «Крелит» было привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 8.2 КоАП РФ в виде штрафа, также управлением Росприроднадзора рассчитан вред, причиненный окружающей среде.





Компания пыталась обжаловать наказание в Дзержинском районном суде, однако суд согласился с позицией Росприроднадзора.



