Происшествия

Под Волгоградом поймали водителя - двойника жительницы Нижегородской области

Происшествия 19.12.2022 10:12
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19.12.2022 10:12



Автомобилистку с поддельными водительскими правами задержал наряд ДПС в рабочем поселке Городище в Волгоградской области.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, 37-летняя женщина предъявила документ, который вызвал у полицейский сомнения в подлинности.



- Установлено, что водитель два года назад была лишена права управления транспортным средством. Через сеть Интернет женщина приобрела подделку, в которой были использованы  персональные данные реально проживающей в Нижегородской области другой женщины-автомобилистки. О существовании двойника в нашем регионе последняя не подозревала, - рассказали в главке.  
Нарушительницу доставили в отдел полиции. Проводится проверка.
За покупку поддельного удостоверения ей грозит уголовная ответственность по  ч.3 ст.327 УК РФ - до одного года лишения свободы.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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