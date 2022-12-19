







Автомобилистку с поддельными водительскими правами задержал наряд ДПС в рабочем поселке Городище в Волгоградской области.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, 37-летняя женщина предъявила документ, который вызвал у полицейский сомнения в подлинности.













- Установлено, что водитель два года назад была лишена права управления транспортным средством. Через сеть Интернет женщина приобрела подделку, в которой были использованы персональные данные реально проживающей в Нижегородской области другой женщины-автомобилистки. О существовании двойника в нашем регионе последняя не подозревала, - рассказали в главке.

Нарушительницу доставили в отдел полиции. Проводится проверка.

За покупку поддельного удостоверения ей грозит уголовная ответственность по ч.3 ст.327 УК РФ - до одного года лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



