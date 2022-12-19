Происшествия 19.12.2022 10:12
0
19.12.2022 10:12
Автомобилистку с поддельными водительскими правами задержал наряд ДПС в рабочем поселке Городище в Волгоградской области.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, 37-летняя женщина предъявила документ, который вызвал у полицейский сомнения в подлинности.
- Установлено, что водитель два года назад была лишена права управления транспортным средством. Через сеть Интернет женщина приобрела подделку, в которой были использованы персональные данные реально проживающей в Нижегородской области другой женщины-автомобилистки. О существовании двойника в нашем регионе последняя не подозревала, - рассказали в главке.
Нарушительницу доставили в отдел полиции. Проводится проверка.
За покупку поддельного удостоверения ей грозит уголовная ответственность по ч.3 ст.327 УК РФ - до одного года лишения свободы.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
Отбросило на бетонный столб: пьяный волгоградец без прав на ассенизаторе протаранил легковушку18.12.2022 18:51
Происшествия 18.12.2022 18:51
Жители Волгоградской области сняли на видео обломки неизвестного объекта18.12.2022 17:31
Происшествия 18.12.2022 17:31
На трассе Р-228 в Волгоградской области загорелась фура18.12.2022 12:00
Происшествия 18.12.2022 12:00
В Сети появилось видео второго взрыва в Еланском районе17.12.2022 18:56
Происшествия 17.12.2022 18:56
«Чуть сердце не остановилось»: жителей Елани в Волгоградской области 17 декабря напугали звуки взрывов17.12.2022 16:50
Происшествия 17.12.2022 16:50
На юге Волгограда дотла сгорела подержанная легковушка17.12.2022 12:50
Происшествия 17.12.2022 12:50
В Волгограде из-за электрообогревателя погиб 84-летний пенсионер17.12.2022 12:05
Происшествия 17.12.2022 12:05
Ребенок и двое взрослых отравились угарным газом в Волгоградской области17.12.2022 11:49
Происшествия 17.12.2022 11:49
Машина с детьми врезалась в фургон в Волгоградской области17.12.2022 11:10
Происшествия 17.12.2022 11:10
Уличный кот спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими под Волгоградом17.12.2022 10:23
Происшествия 17.12.2022 10:23
Мог уехать в Волгоград: в Волжском без вести пропал 14-летний подросток16.12.2022 22:42
Происшествия 16.12.2022 22:42
«Меня ранили в сердце»: под Волгоградом разбили машину с буквой Z местной жительницы16.12.2022 17:49
Происшествия 16.12.2022 17:49
Опубликованы видео с мест падения нескольких объектов в Волгоградской области16.12.2022 15:54
Происшествия 16.12.2022 15:54
Иномарка в центре Волгограда влетела в кроссовер. Пострадал ребенок: видео16.12.2022 11:25
Происшествия 16.12.2022 11:25
В Волгограде мужчина погиб из-за электрического обогревателя16.12.2022 11:00
Происшествия 16.12.2022 11:00