В Светлоярском районе Волгоградской области волгоградские полицейские спасли от гибели самку лебедя-шипуна. Птица с ампутированным крылом брела вдоль автомобильной трассы, когда ее заметили и подобрали правоохранители.

Лебедя привезли на ферму «Калинин парк» в Среднеахтубинском районе, где самку осмотрели и взяли под опеку. Корреспонденты информагентства навестили спасенную птицу и посмотрели, как лебедь обживается на новом месте. Подробности — в видеорепортаже ИА «Высота 102».





В ГУ МВД России по Волгоградской области пояснили, что раненую птицу заметили два офицера полиции, проезжавших мимо одного из водоемов.

— Полицейские увидели белого лебедя с поврежденными крыльями. Птица была сильно изнеможена. Понимая, что на улице минусовая температура и раненая птица может стать легкой добычей диких животных и, попросту не выжить, сотрудники предприняли меры к ее спасению. Аккуратно поймав лебедя, полицейские отвезли его к специалистам экопарка «Калин парк». Как рассказали орнитологи, спасенный лебедь — самка, возрастом примерно пять лет, а нанесенные увечья — дело рук человека.

По словам хозяйки фермы Светланы Санжаренко, птица не смогла бы никуда улететь и без помощи человека просто бы погибла.

— Она стала уже поспокойней. В тот день она, конечно, волновалась, нервничала. Уже кушает, ухаживает за собой — чистила перья. Для птиц это самое важное. Если она начинает ухаживать за своим пером, значит у нее все хорошо, — уточняет Светлана. — Конечно, в природе эта самочка уже не выживет, мы будем коротать с ней долгие зимние вечера.

Фото и видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»