Общество

«Так изувечить мог только человек»: волгоградские полицейские спасли от гибели самку лебедя-шипуна

Общество 17.12.2022 10:18
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17.12.2022 10:18


В Светлоярском районе Волгоградской области волгоградские полицейские спасли от гибели самку лебедя-шипуна. Птица с ампутированным крылом брела вдоль автомобильной трассы, когда ее заметили и подобрали правоохранители. 

Лебедя привезли на ферму «Калинин парк» в Среднеахтубинском районе, где самку осмотрели и взяли под опеку. Корреспонденты информагентства навестили спасенную птицу и посмотрели, как лебедь обживается на новом месте. Подробности — в видеорепортаже ИА «Высота 102». 



В ГУ МВД России по Волгоградской области пояснили, что раненую птицу заметили два офицера полиции, проезжавших мимо одного из водоемов. 

— Полицейские увидели белого лебедя с поврежденными крыльями. Птица была сильно изнеможена. Понимая, что на улице минусовая температура и раненая птица может стать легкой добычей диких животных и, попросту не выжить, сотрудники  предприняли меры к ее спасению.  Аккуратно поймав лебедя, полицейские отвезли его к специалистам экопарка «Калин парк». Как рассказали орнитологи, спасенный лебедь — самка, возрастом примерно пять лет, а нанесенные увечья — дело рук человека.

По словам хозяйки фермы Светланы Санжаренко, птица не смогла бы никуда улететь и без помощи человека просто бы погибла.  

— Она стала уже поспокойней. В тот день она, конечно, волновалась, нервничала. Уже кушает, ухаживает за собой — чистила перья. Для птиц это самое важное. Если она начинает ухаживать за своим пером, значит у нее все хорошо, — уточняет Светлана. — Конечно, в природе эта самочка уже не выживет, мы будем коротать с ней долгие зимние вечера. 

Фото и видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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