Шел по путям: волгоградца ночью на перегоне снес грузовой поезд

В Волгоградской области грузовой поезд задавил 40-летнего мужчину. Как сообщает ИА «Высота 102», происшествие случилось ночью 16 декабря.
— Волгоградский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СКР организовал доследственную проверку по факту смертельного травмирования грузовым поездом мужчины вблизи железнодорожной станции Котлубань Городищенского района, — прокомментировали информагентству в пресс-службе западного МСУ на транспорте СК РФ.
Следователи установили, что погибший в состоянии алкогольного опьянения шел по ж/д путям в неположенном месте. Машинист приняло меры по экстренному торможению, однако избежать трагедии не удалось.
Фото: архив ИА «Высота 102»