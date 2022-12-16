Расследования

Шел по путям: волгоградца ночью на перегоне снес грузовой поезд

Расследования 16.12.2022 11:50
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16.12.2022 11:50


В Волгоградской области грузовой поезд задавил 40-летнего мужчину. Как сообщает ИА «Высота 102», происшествие случилось ночью 16 декабря. 

— Волгоградский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СКР организовал доследственную проверку по факту смертельного травмирования грузовым поездом мужчины вблизи железнодорожной станции Котлубань Городищенского района, — прокомментировали информагентству в пресс-службе западного МСУ на транспорте СК РФ. 

Следователи установили, что погибший в состоянии  алкогольного опьянения шел по ж/д путям в неположенном месте. Машинист приняло меры по экстренному торможению, однако избежать трагедии не удалось. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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