ФАС России выявила признаки картеля при поставках камер фиксации нарушений ПДД на сумму более 2 миллиардов рублей в четырех регионах России, в том числе в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном органе, три компании подозреваются в сговоре на торгах, проведенных в Амурской, Волгоградской, Курской областях и в республике Башкорстан. Дело возбуждено в отношении ООО «Параван-2000», ООО «Научно-производственное объединение «Интеллектуальные технические системы» и ООО «Дорожный контроль».

В ведомстве пояснили, что торги, в которых участвовали эти компании, проводились на поставку и аренду электрооборудования для обеспечения безопасности и управления движением на дорогах и на оказание услуг по разработке интеллектуальных транспортных систем. Нарушения при закупках были выявлены ФАС РФ после мониторинга закупочных процедур в том числе с использованием цифровых инструментов. В случае установления причастности компаний к картельному сговору им грозят крупные штрафы, отметили в федеральной антимонопольной службе.

Между тем, как следует из данных сайта госзаказов, тендеры на создание и развитие интеллектуальных транспортных систем Волгоградской и Волжской агломерации на протяжении последних лет выигрывало ООО «Научно-производственное объединение «Интеллектуальные технические системы», причем почти всегда – без конкурентов, поэтому контракты заключались в основном по максимальной цене или с небольшим дисконтом.

Так, в апреле 2022 года компания заключила контракт с ГКУ «Безопасный город» по максимальной цене в 23,9 миллиона рублей, так как была единственным участником закупки. В сентябре 2021 года – еще один контракт на сумму в 50,3 миллиона рублей. В данном аукционе участвовала еще одна фирма – АО «Цифровые платформы и решения умного города», поэтому начальную стоимость контракта удалось снизить.

Но предыдущие, самые крупные закупки компания выигрывала без конкуренции. Так, в июле 2021 года она заключила контракт на развитие интеллектуальных транспортных систем на 237 миллионов рублей, а в сентябре 2020 года – на 286 миллионов рублей (начальная стоимость была снижена на 1 миллион рублей – прим. ред. ИА «Высота 102»). Таким образом, за два года ООО «Научно-производственное объединение «Интеллектуальные технические системы» получило из бюджета Волгоградской области более 600 миллионов рублей.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»