Борьба с коррупцией

«Освоили 600 миллионов»: ФАС РФ заподозрила картель на создании интеллектуальной транспортной системы Волгоградской области

Борьба с коррупцией 16.12.2022 10:48
0
16.12.2022 10:48


ФАС России выявила признаки картеля при поставках камер фиксации нарушений ПДД на сумму более 2 миллиардов рублей в четырех регионах России, в том числе в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном органе, три компании подозреваются в сговоре на торгах, проведенных  в Амурской, Волгоградской, Курской областях и в республике Башкорстан. Дело возбуждено в отношении ООО «Параван-2000», ООО «Научно-производственное объединение «Интеллектуальные технические системы» и ООО «Дорожный контроль».

В ведомстве пояснили, что торги, в которых участвовали эти компании, проводились на поставку и аренду электрооборудования для обеспечения безопасности и управления движением на дорогах и на оказание услуг по разработке интеллектуальных транспортных систем. Нарушения при закупках были выявлены ФАС РФ после мониторинга закупочных процедур в том числе с использованием цифровых инструментов. В случае установления причастности компаний к картельному сговору им грозят крупные штрафы, отметили в федеральной антимонопольной службе. 

Между тем, как следует из данных сайта госзаказов, тендеры на создание и развитие интеллектуальных транспортных систем Волгоградской и Волжской агломерации на протяжении последних лет выигрывало ООО «Научно-производственное объединение «Интеллектуальные технические системы», причем почти всегда – без конкурентов, поэтому контракты заключались в основном по максимальной цене или с небольшим дисконтом. 

Так, в апреле 2022 года компания заключила контракт с ГКУ «Безопасный город» по максимальной цене в 23,9 миллиона рублей, так как была единственным участником закупки. В сентябре 2021 года – еще один контракт на сумму в 50,3 миллиона рублей. В данном аукционе участвовала еще одна фирма – АО «Цифровые платформы и решения умного города», поэтому начальную стоимость контракта удалось снизить. 

Но предыдущие, самые крупные закупки компания выигрывала без конкуренции. Так, в июле 2021 года она заключила контракт на развитие интеллектуальных транспортных систем на 237 миллионов рублей, а в сентябре 2020 года – на 286 миллионов рублей (начальная стоимость была снижена на 1 миллион рублей – прим. ред. ИА «Высота 102»). Таким образом, за два года ООО «Научно-производственное объединение «Интеллектуальные технические системы» получило из бюджета Волгоградской области более 600 миллионов рублей. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Борьба с коррупцией
16.12.2022 09:24
Борьба с коррупцией 16.12.2022 09:24
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
06.12.2022 16:56
Борьба с коррупцией 06.12.2022 16:56
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
06.12.2022 06:36
Борьба с коррупцией 06.12.2022 06:36
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
28.11.2022 16:38
Борьба с коррупцией 28.11.2022 16:38
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
25.11.2022 14:20
Борьба с коррупцией 25.11.2022 14:20
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.11.2022 17:26
Борьба с коррупцией 23.11.2022 17:26
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.11.2022 10:53
Борьба с коррупцией 23.11.2022 10:53
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
22.11.2022 10:49
Борьба с коррупцией 22.11.2022 10:49
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
19.11.2022 19:58
Борьба с коррупцией 19.11.2022 19:58
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
19.11.2022 17:57
Борьба с коррупцией 19.11.2022 17:57
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
18.11.2022 20:02
Борьба с коррупцией 18.11.2022 20:02
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
17.11.2022 12:14
Борьба с коррупцией 17.11.2022 12:14
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.11.2022 11:41
Борьба с коррупцией 16.11.2022 11:41
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
14.11.2022 17:49
Борьба с коррупцией 14.11.2022 17:49
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
12.11.2022 13:47
Борьба с коррупцией 12.11.2022 13:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:14
ПСБ предоставил бизнесу возможность принимать онлайн-платежи через Mir PayСмотреть фотографии
13:14
Новый перевозчик вышел на маршрут №58 в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:50
Шел по путям: волгоградца ночью на перегоне снес грузовой поездСмотреть фотографии
11:49
Облачные игры стали гибче: «Ростелеком» запустил тариф с посуточной оплатойСмотреть фотографии
11:25
Иномарка в центре Волгограда влетела в кроссовер. Пострадал ребенок: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:00
В Волгограде мужчина погиб из-за электрического обогревателяСмотреть фотографии
10:59
ПСБ поддержит инициативы «Союза машиностроителей» Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:54
В Волгограде умерла детский врач-невролог Нэлли ТонконоженкоСмотреть фотографии
10:48
«Освоили 600 миллионов»: ФАС РФ заподозрила картель на создании интеллектуальной транспортной системы Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:58
В Волгоградской области почтальон обнаружил обожженный труп женщиныСмотреть фотографии
09:27
Дождь со снегом и шторм: какая погода ждет волгоградцев на выходныхСмотреть фотографии
09:24
В Волгограде ищут экипаж для депутата Госдумы за 1 миллион рублейСмотреть фотографии
07:51
Волгоградским депутатам и чиновникам с 1 января 2023 года проиндексируют оклады на 8%Смотреть фотографии
21:45
Сорвалась первая попытка продажи «Волгоградвзрывпрома»Смотреть фотографии
20:59
В ЦПКиО Волгограда строят концертный купол для звезд шоу-бизнесаСмотреть фотографии
20:37
Волгоградская область лидирует в рейтинге Минэкономразвития РФСмотреть фотографии
20:14
США ввели санкции против губернатора БочароваСмотреть фотографии
20:04
Волгоградца оштрафовали за наклеенную листовку против СВО на двери администрацииСмотреть фотографии
19:10
Как возводили единственный в России памятник чекистам: в Волгограде открылась выставка «Щит и меч Сталинграда»Смотреть фотографииCмотреть видео
18:00
Дело – жесть: под Волгоградом второй раз подряд без заморочек осудили мужчину за «кражу»Смотреть фотографии
17:13
Неисправимого водителя в Волгоградской области отправили за пьянство в колониюСмотреть фотографии
17:07
Осталась без присмотра: в Волгограде 3-летней девочке оторвало руку в овощном цехуСмотреть фотографии
16:14
Это рывок: Бочаров и Сорокин дали оценку дорожному ремонту в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:54
«Он до сих пор в стрессе»: в Волгоградской области собака прокусила 6-летнему мальчику лицоСмотреть фотографии
15:32
Хуснуллин поблагодарил волгоградцев за ударные темпы работы в ЛНРСмотреть фотографии
15:25
Уверял, что разводит овечек: 28 человек вложили деньги в несуществующую ферму под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:17
Подписка Mixx и согревающий кофе: Tele2 предлагает волгоградцам сделать зиму ярчеСмотреть фотографии
14:45
Сто молодых полицейских присягнули на верность Российской Федерации в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:04
Серые многогранники для красоты установили на бульваре в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:43
Банк «Открытие»: две трети жителей ЮФО планируют потратить на новогодний стол не более 10 тысяч рублейСмотреть фотографии
 