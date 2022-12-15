Волгоградская область лидирует в рейтинге Минэкономразвития РФ

Экономика 15.12.2022 20:37
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15.12.2022 20:37
Регионом-лидером рейтинга национального проекта «Производительность труда» стала Волгоградская область. Минэкономразвития РФ сегодня, 15 декабря, поздравила регионы, которым удалось добиться высоких результатов в этом направлении.
- В регионах-лидерах производительность труда выросла на большем числе предприятий, чем в среднем по стране, а меры поддержки используют активнее, - пояснили в ведомстве.
В группу лидеров всего вошли 18 регионов РФ. Волгоградская область – одна из них.
Рейтинг составило Минэкономразвития среди регионов, которые вовлекают предприятия в нацпроект. При подведении результатов учитывалось, как широко в субъекте используют меры поддержки нацпроекта, сколько предприятий повысили производительность на 5%, оценивались эффективность региональных команд и кассовая дисциплина.
Напомним, национальный проект «Производительность труда», который курирует первый зампредседателя правительства РФ Андрей Белоусов, направлен на формирование современной производственной культуры.
Сейчас Минэкономразвития прорабатывает предложения о продлении и расширении нацпроекта. Предлагается открыть доступ к проекту для предприятий ЖКХ, туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения. Если решение будет принято, число участников нацпроекта увеличится в 2 раза.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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