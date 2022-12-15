Осталась без присмотра: в Волгограде 3-летней девочке оторвало руку в овощном цеху

В больницу Волгограда с травматической ампутацией кисти госпитализирована трехлетняя девочка. Как сообщает ИА «Высота 102», трагический инцидент произошел в овощном цеху одного из предприятий Дзержинского района.

— 13 декабря 2022 года в полицию поступило сообщение о госпитализации 3-летней девочки. Ребенок был доставлен в больницу с ампутацией кисти, — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Инспекторы ПДН установили, что в день происшествия девочка находилась вместе со своей 31-летней матерью в цехе по сортировке и фасовке овощей. В один из моментов ребенок, оставшись без присмотра, засунул руку в механизм транспортировочный ленты.

— В отношении 48-летнего директора коммерческой организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ — «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», — добавили в областном главке МВД.

Как стал известно журналистам ИА «Высота 102», происшествие случилось в здании по улице Домостроителей, 9 на предприятии ООО «Оптима+».

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области