Сбербанк: Увеличение льготной ставки по ипотеке в РФ взвешенное и поддержит спрос

Экономика 15.12.2022 15:56
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15.12.2022 15:56
Решение о плановом увеличении льготной ставки по ипотеке на новостройки в России является взвешенным, это поддержит спрос на жилье, сообщил РИА Новости зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года с увеличением ставки до 8%.
- Решение о плановом увеличении льготной ставки по ипотеке на новостройки является наиболее взвешенным решением в текущей ситуации и поддержит спрос, - сообщил Попов.
Он отметил, что Сбербанк выступал за плавную корректировку льготной программы господдержки. А также за то, чтобы программа была модифицирована в 2023 году.
-Поэтому мы приветствуем решение президента о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года, с увеличением ставки до 8% с действующих 7%, - добавил Попов.
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