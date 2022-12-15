Экономика

Сбербанк: Увеличение льготной ставки по ипотеке в РФ взвешенное и поддержит спрос

Экономика 15.12.2022 15:56
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15.12.2022 15:56


Решение о плановом увеличении льготной ставки по ипотеке на новостройки в России является взвешенным, это поддержит спрос на жилье, сообщил РИА Новости зампред правления Сбербанка Анатолий Попов

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года с увеличением ставки до 8%. 

- Решение о плановом увеличении льготной ставки по ипотеке на новостройки является наиболее взвешенным решением в текущей ситуации и поддержит спрос, - сообщил Попов. 

Он отметил, что Сбербанк выступал за плавную корректировку льготной программы господдержки. А также за то, чтобы программа была модифицирована в 2023 году. 

-Поэтому мы приветствуем решение президента о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года, с увеличением ставки до 8% с действующих 7%, - добавил Попов.



 

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