58-летний кондуктор Дмитрий Сигаев, который работает в Волгограде на автобусах маршрутов №№21 и 25, считает, что в ближайшем будущем городской общественный транспорт вряд ли избавится от вечных проблем – ломающихся автобусов, переполненных в часы пик салонов и падающих пассажиров. Владимир вот уже два года не только обилечивает пассажиров, но и помогает водителям в ремонте техники, а также судится за свои права с руководством автоколонны.

Профессию кондуктора Дмитрий выбрал, можно сказать, случайно. Несколько лет назад поехал на заработки в Санкт-Петербург в качестве строителя, но заказов все не было. Тогда решил временно подработать кондуктором. И так увлекся, что решил резко изменить сферу своей деятельности.

– Конечно, из-за зарплаты тоже, – признается Дмитрий. – Я только отпускных там получал по 70 тысяч рублей. Но и не только из-за денег. Я человек общительный, мне нравилось контактировать с пассажирами, хотя, конечно, были и неприятные моменты. К тому же в пассажирском парке, где я работал, была высокая организация труда. Каждый сотрудник подходил утром к экрану, прикладывал свою карточку и получал всю информацию о предстоящем трудовом дне – во сколько будет первый выезд, когда – последний, какой план необходимо выполнить и т.д. Любой сотрудник знал, что его сверхурочные или ночные часы будут оплачиваться согласно трудовому законодательству и, хочу я вам сказать, что люди бились за то, чтобы получить эти дополнительные часы.

Отработав два года в северной столице, Дмитрий Сигаев вынужден был вернуться в родной Волгоград из-за семейных обстоятельств. Решил пойти по уже проторенной дорожке и устроился в ООО «Волгоградский автобусный парк». Выбор на это предприятие выпал потому, что живет Владимир недалеко от так называемой «развозки» - когда служебный транспорт забирает сотрудников и отвозит их в автобусный парк, а потом – также привозит обратно.

– Сначала я неплохо зарабатывал, мог и по 50 тысяч рублей получать, но для этого приходилось много работать, практически без выходных, – рассказывает Дмитрий. – Потом стал замечать, что чем больше я вкалываю, тем меньше получаю. Я попытался выяснить, в чем дело, у руководства нашего парка. Но мне ничего внятно так и не смогли ответить. Не предъявили ни табели рабочего времени, ни другие расчеты, которые стали основанием для снижения моей зарплаты при увеличении отработанных часов. Тогда я пошел в суд. Первую инстанцию я проиграл, но уже обжаловал решение суда.





Владимир, когда начал анализировать ситуацию со своей зарплатой, понял, что она начисляется довольно странно и, если можно так сказать, произвольно.

– Кондукторам выплачивались премии, но, от чего зависел их размер, никто не знал, – говорит волгоградец. – Рабочий график строился, ко всему прочему таким образом, что надо было постоянно перерабатывать, в том числе и в ночное время. Как оплачивались эти переработки и ночные, я так и не узнал. Поэтому я стал отказываться от таких «предложений» начальства. А перед этим изучил нормативные документы, регламентирующие работу пассажирских предприятий. Если мне говорили, надо еще поработать, я цитировал постановление Минтранса номер такой-то и вопросов больше ко мне не было.





Однако такая принципиальность Владимира не могла для него пройти бесследно. 58-летний кондуктор сегодня зарабатывает стабильные 18,5 тысячи рублей – ни больше и не меньше. Премиями его обделяют, но он по-прежнему убежден, что работники не имеют четкого представления о том, как оплачивается их труд.

– Мы даже не знаем, какой у нас план, поэтому работаем, как работаем, – рассказывает Владимир. – И никакой борьбы за пассажиров нет. На нашем маршруте несколько участков дублируют другие автобусы, так мы, наоборот, радуемся, когда пассажиров подбирают другие.

Но вот от так называемого «недовоза» кондукторам приходится несладко.

– Не знаю, кому пришла в голову идея ставить в зависимость от количества пассажиров выручку – говорит Дмитрий. – Схема, когда количество проданных билетов должно строго соответствовать числу пассажиров, в час пик просто не работает. Вот представьте, переполненный салон, где некоторым пассажирам, которые стоят около дверей, приходится несколько раз выходить и заходить обратно, чтобы пропустить других. Так вот, тот же самый пассажир, если он возвращается в салон, считается уже новым пассажиром, а, значит, по логике, он должен заплатить за поездку. Конечно, он не платит за вынужденный выход и вход, но считается, что кондуктор провез «зайцев». И каждый раз приходится доказывать абсурдность таких якобы «косяков».

Но особая проблема для водителей – это расписание автобусов. Оно не всегда учитывает пробки и другие обстоятельства, которые влияют на график движения транспорта.

– Вот, например, один круг автобус №25 должен пройти за 1 час 20 минут – это расстояние от одной конечной до другой, – рассказывает кондуктор. – А в какой-нибудь пробке мы можем стоять и по 20 минут. Потом водителю приходится это время нагонять в пути. Пассажиры, конечно, недовольны, жалуются, что их везут, «как дрова». Но мало кто знает, что, если длительность рейса увеличивается, то у водителя остается меньше времени на послерейсовый отдых и обед. Поэтому, к сожалению, бывают такие ситуации, когда водитель набирает скорость, а потом приходится резко тормозить из-за возникающих на дороге ситуаций – тогда люди в салоне падают. Каждый такой случай – это ДТП, и пассажиры могут серьезно покалечиться, поэтому, конечно, стараемся не допускать такого.

Но главная проблема пассажирских перевозок в Волгограде, по мнению Дмитрия, – это состояние автобусов, которые работают на линии.

– У нас бывают дни, когда автобус может трижды сломаться, вот отсюда и берутся такие ситуации, когда пассажиры берут штурмом транспорт, пытаясь влезть в салон, и не всегда это у всех получается, – делится Владимир. – Причем это сразу сказывается на зарплатах водителей и кондукторов, хотя по трудовому законодательству технический простой должен оплачиваться работодателем. Вот, например, сегодня, 14 декабря автобус, на котором я работаю, в час пик сошел с маршрута и уехал на техническое обслуживание. Понятно, что следующий за нашим рейсом будет полным.

О том, какая техника выходит на маршруты, Дмитрий Сигаев знает не понаслышке. Зачастую ему приходится вместе с водителем устранять мелкие неисправности, которые то и дело обнаруживаются в «ЛИАЗах».

– Когда наше предприятие получило контракт на пассажирские перевозки на автобусах №№21 и 25, одним из условий к исполнителю был возраст автобусов – не более 5 лет, – рассказывает волгоградец. – Но вот недавно из Санкт-Петербурга пришли 10 «ЛИАЗов». Уж не знаю, сколько на самом деле им лет, но выглядят они плохо.

Ситуация, когда автобус может внезапно сломаться, хорошо знакома и пассажирам.

– Однажды у нас был случай, когда двигатель сильно задымился, но автобус был еще на ходу, – вспоминает мужчина. – Причем дым шел и в салон. Но люди ехали, терпели, а что было делать? Всем надо было на работу, а такси себе могут позволить не все.





Дмитрий считает, что волгоградцы могут вообще претендовать на звание самых терпеливых пассажиров.

– Они все терпят – когда в мороз ждут подолгу автобус, когда едут, как селедки в банке, когда автобус ломается, и им приходится пересаживаться на другой или идти пешком, – говорит Дмитрий. – Хотя, конечно, среди них всякие бывают. Вот дома, наверное, какие-то неприятности, настроение плохое, тогда некоторые пытаются оторваться на других. А на ком оторвешься в автобусе? Кондуктор ближе всех к ним. На него можно рявкнуть, задеть, даже попытаться унизить. Я стараюсь спокойно на это реагировать. Хотя я такой же человек и у меня может быть плохое настроение. Но я не имею права срываться на пассажирах. Если, конечно, они не переступают черту. Когда, например, в автобус пытается залезть сильно выпивший человек, я постараюсь, чтобы двери перед ним закрылись. Потому что знаю, что он обязательно затеет скандал, будет задевать других. Кстати, если такие все-таки оказываются в салоне, в большинстве случаев их выводят сами пассажиры. Все хотят ехать без лишних нервов и ругани.

По мнению Дмитрия, в кондукторы люди идут от безысходности.

– Да ничего хорошего в этой работе нет, не каждый ее может выдержать, у нас за два года 600 человек сменилось, - рассуждает волгоградец. – Многие наши водители, да и кондукторы, уехали кто в Санкт-Петербург, кто в Москву – там совсем другие заработки.

Тем не менее, считает мужчина, говорить о том, что профессия кондуктора с появлением терминалов оплаты проезда исчезнет, все же рано.

– Это не только мною подмечено – в тех автобусах, где стоят терминалы безналичной оплаты проезда, многие люди просто не платят и едут «зайцами», – рассказывает Дмитрий. – Когда я в качестве пассажира пользуюсь такими автобусами, я сразу подмечаю, кто не заплатил и могу сказать, что таких людей немало. Так что далеко нам еще до «коммунистической» сознательности. Поэтому кондукторы были, есть и, я думаю, в ближайшее время еще будут.