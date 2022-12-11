Дознавателями УМВД по Волжскому Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летней ранее судимой местной жительницы, подозреваемой в систематическом истязании собственных малолетних сыновей.

— Фигурантка дела подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ — неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем соединенное с жестоким обращением с ним, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. —Установлено, что подозреваемая является матерью девятерых детей. В отношении троих несовершеннолетних она ранее была лишена родительских прав, воспитывая в настоящее время шестерых ребят в возрасте от года до девяти лет.

Как уточнили в полицейском главке МВД, по результатам проведенной проверки установлено, что детей волжанка воспитывала в антисанитарных условиях, не заботилась о них должным образом и не покупала одежду.

— Дети были лишены спальных мест, прогулок, игрушек и разнообразия в питании. Особенно женщина невзлюбила двоих сыновей трех и пяти лет, — добавили в полицейском ведомстве. — Она часто беспричинно наносила им побои и наказывала.

Горе-мать признала свою вину. Дети изъяты из семьи. В органы опеки направлен материал на лишение женщины родительских прав. Ранее местная жительница уже привлекалась к уголовной ответственности по аналогичной статье УК РФ.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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