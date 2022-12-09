Экономика

Сбер получил три награды премии «Технологический прорыв»

Экономика 09.12.2022 16:07
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09.12.2022 16:07


Сразу три инновационных проекта Сбера на основе собственных разработок стали лауреатами премии Агентства стратегических инициатив «Технологический прорыв».

Цифровая платформа Сбера стала лауреатом в номинации «Лучшее технологическое решение по моделированию и управлению данными в цифровизации».
Платформа обеспечивает технологическую независимость Сбера. На её основе, благодаря нашей слаженной работе с Минцифры и ФКУ «ГосТех», разрабатываются государственные информационные сервисы федеральных и региональных ведомств и организаций. На платформе можно быстро и эффективно создавать сервисы, бизнес-приложения и прикладные решения любого масштаба и сложности. Она объединяет более 70 продуктов, компонентов и инструментов, среду разработки, алгоритмы и методологии (включая базы данных, решения для интеграции, обеспечения производственного процесса, аналитики, виртуализации и контейнеризации), помогает ускорить релизные циклы, снизить расходы и оптимизировать разработку. Это полностью импортозамещённый продукт, который аттестован регуляторами.  Универсальная цифровая платформа является драйвером для ИТ трансформации государства, бизнеса или производства в любой отрасли, обеспечивая полностью независимый технологический стэк отечественного производства.

Сервис «Дистанционный мониторинг пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями с помощью носимых устройств (тонометры, глюкометры)» победил в номинации «Технологический прорыв в области медицины и благополучия (здоровья) человека».
Компания СберЗдоровье запустила этот проект для пациентов с артериальной гипертензией (повышенное давление) и сахарным диабетом. Тонометр и глюкометр автоматически передают данные о давлении и уровне сахара в крови в электронный дневник мобильного приложения СберЗдоровье. Врач в своём личном кабинете в приложении видит показатели в режиме реального времени, при необходимости связывается с ним и оказывает оперативную помощь. Проект связывает пациента и врача и минимизирует осложнения.

Проект Edutoria выиграл в номинации «Технологические решения, внёсшие наибольший вклад в сохранение и повышение качества образования — в развитие кадрового суверенитета».
Edutoria — это образовательный маркетплейс от Сбера с курсами по различным направлениям: от ИТ до творчества. На онлайн-платформе пользователи развивают современные навыки, повышают квалификацию и осваивают новые профессии, а компании и эксперты могут бесплатно размещать на Edutoria собственные курсы и использовать инструменты для тиражирования и монетизации знаний. Разнообразие контента и формирование образовательных траекторий из курсов ведущих поставщиков позволяют оперативно отвечать на запросы аудитории и предлагать наиболее выгодные условия для обучения и сотрудничества.

Премия «Технологический прорыв» помогает выявлять, поддерживать и популяризировать выдающиеся технологические проекты, решения и достижения российских компаний, научных центров и образовательных организаций. В этом году премия направлена на создание в России устойчивых условий для достижения технологического (кадрового, финансового) суверенитета и поддержку соответствующих проектов. Награды вручаются лидерам проектов, учёным и разработчикам продуктов за вклад в развитие отечественного технологического бизнеса и достижения в технологическом развитии страны.




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