Двое рецидивистов в Волгограде попались на взломе иномарки









Полицейские задержали в Волгограде двоих мужчин, которые подозреваются в краже имущества из иномарки. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, они попались с поличным после взлома автомобиля Skoda.

Как установили полицейские, неоднократно судимые мужчины 36 и 47 лет подыскивали в Волгограде дорогостоящие иномарки. Они поджидали, когда хозяин автомобиля припаркуется и закроет машину. Затем при помощи специального устройства злоумышленники считывали сигнал охранной сигнализации и приникали в салон автомобиля.













Так они взломали автомобиль Skoda в Дзержинском районе и похитили из салона дорогостоящий ноутбук. Однако их задержали с поличным оперативники. Решается вопрос о заключении мужчин под стражу. Их проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 158 УК РФ (Покушение на кражу). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



