Экономика

Депутаты Волгоградской гордумы продолжат распродажу подвалов и цоколей

Экономика 07.12.2022 13:31
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07.12.2022 13:31


Сегодня, 7 декабря депутаты Волгоградской гордумы на заседании утвердили прогнозный план приватизации на очередной финансовый период. Как и в предыдущие годы, в документ вошли в основном объекты, которые не были реализованы ранее по причине их низкой ликвидности. Это большей частью подвальные помещения и цоколи, сообщили ИА «Высота 102» в гордуме. При этом, напомним, горожане ранее выражали беспокойство в связи с отсутствием информации о наличии в должном количестве в городе-миллионнике укрытий и сооружений, которые могли бы быть использованы на случай ЧС. 

Кроме того, депутаты утвердили бюджет городского округа в первом чтении. Так, доходы  и расходы на 2023 год  утверждены в объеме 34,5 млрд. рублей. Значительная часть приходится на безвозмездные поступления из регионального бюджета – 26,4 млрд. рублей.

Структура собственных доходов-2023 определена следующим образом: НДФЛ прогнозируется в сумме 5,1 млрд. рублей, что составляет 62% в общем объеме собственных доходов; земельный налог - 611 млн. рублей; налог на имущество физических лиц - 283 млн. рублей; поступления по УСН планируются в объеме 273 млн., по патентной системе налогообложения - 214 млн. рублей.

Основными доходообразующими источниками в неналоговых доходах бюджета в 2023 году по-прежнему остаются поступления от использования муниципального имущества, прогнозируемые в объеме 860 млн. рублей. Доходы за право размещения нестационарных торговых объектов – 173 млн. рублей, от продажи имущества и земельных участков - 134 млн. рублей.

В городском представительном органе отметили, что бюджет города будет социально ориентированным - расходы на соцсферу превысят половину всех затрат. Так, в документ заложены в полном объеме все принятые городом обязательства и реализация всех ведущихся проектов, в том числе по благоустройству, строительству социальных учреждений, обновлению дорог.

Напомним, ранее в КСП Волгограда проанализировали проект бюджета и нашли в нем недостаточные суммы на ряд сфер. Кроме того, на некоторые мероприятия деньги были не заложены вовсе. 

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