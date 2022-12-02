Общество

В бюджете Волгограда на 2023 год не хватило денег на многодетные семьи и бродячих животных

Общество 02.12.2022 13:26
0
02.12.2022 13:26


В бюджете Волгограда на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов оказалось недостаточно денег на жилищно-социальную политику и образование. При этом власти не заложили ни рубля на другие важные мероприятия. К таким выводам пришли в КСП Волгограда, аудиторы которой проанализировали главные направления бюджетной политики на следующий год. 

В отличие от бюджета Волгоградской области, который принят с дефицитом в 6,2 миллиарда рублей, главный финансовый документ городского округа аудиторы назвали сбалансированным. Доходы и расходы запланированы в объеме 34,5 млрд. рублей.

Общий объем налоговых доходов на 2023 год составил 6,7 млрд руб. Основная доля (75%) в структуре налоговых доходов – это НДФЛ, объем поступлений оценивается на уровне 5,0 млрд. рублей. Второй по удельному весу – это земельный налог с долей 11,0%, объем поступлений в 2023 году – около 611 млн. рублей.

Неналоговые доходы в 2023 году запланированы в объеме 1,4 млрд руб., что на 4,3 % или 63,0 млн руб. меньше, чем в текущем году. Основная доля неналоговых доходов приходится на доходы от использования муниципального имущества (61%).

При этом сумма задолженности по неналоговым доходам остается значительной. Так, по оплате аренды земельных участков задолженность выросла – до 1,3 млрд. рублей, что почти в 2 раза превышает плановые поступления 2023 года. В связи с этим в КСП Волгограда обратили внимание администрации города на необходимость принятия мер, направленных на сокращение задолженности по доходам перед бюджетом.

Основной объем расходов приходится на образование, национальную экономику, ЖКХ. В то же время КСП Волгограда отмечает, что на момент проведения экспертизы за счет областных денег недостаточно были обеспечены финансированием сферы жилищно-социальной политики и образования. Однако, сделали ремарку аудиторы, объем средств из вышестоящих бюджетов, предусмотренных на эти цели, как правило, увеличивается до конца года.

Также недостаточно средств муниципалитета выделяется на охрану лесов, снос аварийных домов, взносы на капремонт, ремонт муниципального жилищного фонда и на другие мероприятия.

Не предусмотрены в бюджете средства на строительство локальных очистных сооружений на объекте «Ангарский пруд», на выполнение мероприятий в области использования и охраны водных объектов, на проектно-изыскательские работы по водоснабжению земельных участков для многодетных семей в поселке Заря Красноармейского района Волгограда, на строительство вольеров для животных без владельцев. 

Тем не менее, несмотря на озвученные недостатки, КСП Волгограда рекомендовало к рассмотрению главный финансовый документ города. При этом в адрес мэрии направлены предложения, направленные на улучшение качества жизни населения. 

Бюджет Волгограда на будущий год депутаты городской думы рассмотрят 7 декабря. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
02.12.2022 15:24
Общество 02.12.2022 15:24
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2022 10:58
Общество 02.12.2022 10:58
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2022 10:16
Общество 02.12.2022 10:16
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2022 08:10
Общество 02.12.2022 08:10
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2022 21:10
Общество 01.12.2022 21:10
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2022 17:28
Общество 01.12.2022 17:28
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2022 14:41
Общество 01.12.2022 14:41
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2022 13:26
Общество 01.12.2022 13:26
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2022 12:56
Общество 01.12.2022 12:56
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2022 12:14
Общество 01.12.2022 12:14
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2022 11:28
Общество 01.12.2022 11:28
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2022 10:26
Общество 01.12.2022 10:26
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2022 10:21
Общество 01.12.2022 10:21
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2022 09:49
Общество 01.12.2022 09:49
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2022 08:31
Общество 01.12.2022 08:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:31
Тахир Бекмурзаев назначен техническим директором Tele2 в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:24
В Волгограде в лютый холод без тепла остались жильцы девятиэтажки для детей-сиротСмотреть фотографии
15:23
В Волжском молодой мужчина пытался зарезать в ванной 41-летнюю любовницуСмотреть фотографии
14:34
Бастрыкин взял на контроль дело о гибели ребенка при взрыве автомобиля в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:25
На Украине погиб 47-летний контрактник из Волгоградской области Александр АкатовСмотреть фотографии
13:26
В бюджете Волгограда на 2023 год не хватило денег на многодетные семьи и бродячих животныхСмотреть фотографии
13:11
РУСАЛ сформировал Общественно-экспертный совет по устойчивому развитиюСмотреть фотографии
11:32
На рынке в Волгограде изъяли из продажи 75,4 кг сомнительных раковСмотреть фотографии
10:58
Самый большой в Волгограде каток заливают в ЦПКиОСмотреть фотографии
10:47
Больше книг, меньше сериалов: как волгоградцы проводят время в интернетеСмотреть фотографии
10:39
На даче под Волгоградом нашли тело пропавшей неделю назад пенсионеркиСмотреть фотографии
10:38
Почти задаром: снос барака в Волгограде обойдется вдвое дешевле, чем могла заплатить мэрияСмотреть фотографии
10:16
Морозы до -16 надвигаются на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
10:00
Шифр праздника: киноновинки декабря в видеосервисе WinkСмотреть фотографии
08:47
И тебя вылечат: для волгоградцев со стрессом приготовят антикризисные койкиСмотреть фотографии
08:10
Подвалы 500 домов в Волжском приспособят под убежищаСмотреть фотографии
21:10
Массовая рассылка незнакомых квитанций насторожила жителей ВолгоградаСмотреть фотографии
20:45
Миронов потребовал вернуть Сталинград на карту РоссииСмотреть фотографии
20:18
Эффектное обрушение известного в Камышине недостроя времен СССР сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:03
«Я Чечню прошел!»: избивший сотрудников МБУ «Северное» в Волгограде грозился их застрелитьСмотреть фотографииCмотреть видео
19:00
В Волгограде под контролем приставов снесли автомойкуСмотреть фотографии
18:04
Светлана Смыкова назначена главврачом детской облбольницы в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:37
«Это очень опасно»: зачем детей в Волгограде решили прививать от туляремии и связано ли это с нашествием мышейСмотреть фотографии
17:28
Из Волгограда в Шарм-эль-Шейх улетел полный туристов чартерСмотреть фотографии
17:10
«Собака взяла след»: в Волгоградской области задержан иностранец с 2 килограммами героинаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:15
«Ударила несколько раз об асфальт»: мать-детоубийцу из Волжского отправили в колонию на 2 годаСмотреть фотографии
14:41
Волгоградцы показали, как тепло вместе с деньгами исчезает в дырявых трубахСмотреть фотографииCмотреть видео
14:11
Больше привилегий: кофе в подарок от Tele2 в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:26
«Сказала, что скоро вернется»: погибшая на Украине Анастасия Савицкая представлена к ордену МужестваСмотреть фотографии
12:56
Переезд в Тракторозаводском районе Волгограда закроют 2 декабряСмотреть фотографии
 