В бюджете Волгограда на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов оказалось недостаточно денег на жилищно-социальную политику и образование. При этом власти не заложили ни рубля на другие важные мероприятия. К таким выводам пришли в КСП Волгограда, аудиторы которой проанализировали главные направления бюджетной политики на следующий год.

В отличие от бюджета Волгоградской области, который принят с дефицитом в 6,2 миллиарда рублей, главный финансовый документ городского округа аудиторы назвали сбалансированным. Доходы и расходы запланированы в объеме 34,5 млрд. рублей.

Общий объем налоговых доходов на 2023 год составил 6,7 млрд руб. Основная доля (75%) в структуре налоговых доходов – это НДФЛ, объем поступлений оценивается на уровне 5,0 млрд. рублей. Второй по удельному весу – это земельный налог с долей 11,0%, объем поступлений в 2023 году – около 611 млн. рублей.

Неналоговые доходы в 2023 году запланированы в объеме 1,4 млрд руб., что на 4,3 % или 63,0 млн руб. меньше, чем в текущем году. Основная доля неналоговых доходов приходится на доходы от использования муниципального имущества (61%).

При этом сумма задолженности по неналоговым доходам остается значительной. Так, по оплате аренды земельных участков задолженность выросла – до 1,3 млрд. рублей, что почти в 2 раза превышает плановые поступления 2023 года. В связи с этим в КСП Волгограда обратили внимание администрации города на необходимость принятия мер, направленных на сокращение задолженности по доходам перед бюджетом.

Основной объем расходов приходится на образование, национальную экономику, ЖКХ. В то же время КСП Волгограда отмечает, что на момент проведения экспертизы за счет областных денег недостаточно были обеспечены финансированием сферы жилищно-социальной политики и образования. Однако, сделали ремарку аудиторы, объем средств из вышестоящих бюджетов, предусмотренных на эти цели, как правило, увеличивается до конца года.

Также недостаточно средств муниципалитета выделяется на охрану лесов, снос аварийных домов, взносы на капремонт, ремонт муниципального жилищного фонда и на другие мероприятия.

Не предусмотрены в бюджете средства на строительство локальных очистных сооружений на объекте «Ангарский пруд», на выполнение мероприятий в области использования и охраны водных объектов, на проектно-изыскательские работы по водоснабжению земельных участков для многодетных семей в поселке Заря Красноармейского района Волгограда, на строительство вольеров для животных без владельцев.

Тем не менее, несмотря на озвученные недостатки, КСП Волгограда рекомендовало к рассмотрению главный финансовый документ города. При этом в адрес мэрии направлены предложения, направленные на улучшение качества жизни населения.

Бюджет Волгограда на будущий год депутаты городской думы рассмотрят 7 декабря.