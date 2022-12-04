Общество

Тепло пошло в дома Советского района Волгограда 4 декабря

Общество 04.12.2022 11:49
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04.12.2022 11:49



Коммунальные службы ликвидировали новый порыв на теплосети в Советском районе Волгограда и восстановили подачу тепла в жилые дома, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе «Концессии теплоснабжения».
Как ранее сообщалось, жители ряда домов в Советском районе с 2 декабря до утра 4 декабря сидят без отопления и горячей воды. Об этом в редакцию сообщили жители домов по ул. Петровская, 9 и ул. Алексеевская, 50.
- При проведении ремонтных работ по восстановлению коммуникаций в пятницу, 2 декабря, специалисты «Концессий теплоснабжения» выявили параллельно технологическое нарушении на теплосети, снабжающей теплом и ГВС дом №9 по ул. Петровской и №50 по ул. Алексеевской, - пояснили в компании. - Сегодня ночью были реализованы мероприятия по восстановлению подачи теплоресурсов, и в данный момент они поступают по указанным адресам в штатном режиме.
Напомним, что 2 декабря жители Советского района сообщили об отключении отопления. В компании «Концессии теплоснабжения» подтверждали данный факт, сообщив, что в зоне теплоснабжения котельной по адресу ул. Электролесовская, 45Б произошло нарушение гидравлического режима. Этим и было вызвано частичное снижение параметров подачи теплоресурсов у ряда потребителей Советского района. Однако уже к вечеру 2 декабря в Концессии сообщили об устранении нарушения и возобновлении подачи ресурса жителям Советского района в полном районе. Позже жители ул. Петровская, 9 и ул. Алексеевская, 50 сообщили, что батареи в их квартирах все ещё ледяные.

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