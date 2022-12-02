Экономика

«Росгосстрах» позаботится о здоровье домашних любимцев

Экономика 02.12.2022 09:04
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02.12.2022 09:04


Компания «Росгосстрах» запустила продажи программы страхования домашних животных «Зверьё моё». Продукт призван помочь владельцам собак, кошек, хорьков и мини-пигов получить оперативную ветеринарную помощь через онлайн-консультации и компенсировать расходы в случае лечения питомца в ветклинике. 
С полисом «Зверье моё» можно получить дистанционные консультации по самым разным вопросам, касающимся здоровья или поведения животного, услугу «второе мнение» — возможность перепроверить диагноз или способ лечения, а также расшифровку результатов анализов, проведенных в России или за границей.  
Стоимость программы «Зверьё моё» составляет от 1000 до 5000 рублей в зависимости от варианта наполнения. Вариант «Телеветеринария» предусматривает дистанционную поддержку клиента опытными ветеринарами почти 30 специальностей. Этот вариант предусматривает оказание помощи любому животному, даже экзотическому. При выборе вариантов «Стандарт» или «Оптимальный» помимо телеветеринарии предусмотрена также компенсация расходов на лечение кошки, собаки, хорька или мини-пига при заболеваниях или несчастных случаях — 50 тысяч или 100 тысяч рублей, а также включено возмещение расходов за лечение после укуса клеща в полном объеме без франшизы и каких-либо доплат. 
Обслуживание производится через сайт «Росгосстраха» или мобильное приложение партнера компании — провайдера услуги телеветеринарии. Также постоянно работает «горячая» телефонная линия при отсутствии у клиента доступа в интернет. За страховой выплатой обращаться очень легко – все документы можно прикрепить в личном кабинете в мобильном приложении или на сайте, а если появятся вопросы, специалист ответит в онлайн-режиме 24/7. 
- За рубежом страхование домашних животных — уже привычная услуга наряду со страхованием имущества или здоровья. В России этот вид страхования пока не столь популярен. Но мы видим большой потенциал в его развитии и предлагаем нашим соотечественникам задуматься о страховой защите своих любимцев, — говорит начальник Управления развития продаж и методологии продаж «Росгосстраха» Игорь Ульмейкин. — С помощью нашей программы «Зверьё моё» владельцы домашних животных могут в любое время суток из любой точки мира посоветоваться с экспертами насчет содержания и ухода за питомцем, его питания, или же проконсультироваться с юристом о том, как действовать, если животное пострадало от нападения, или требуется консультация о международной перевозке животного. По нашей статистике, 80% обращений владельцев успешно решаются без обращений в ветеринарную клинику.

-Создавая любые страховые продукты, мы стремимся в первую очередь покрыть потребности клиентов, помочь им сберечь время, деньги, здоровье. Порядка 60% семей имеют хотя бы одного домашнего питомца, который нуждается в правильном уходе, лечении, комфорте. Рынок товаров и услуг для животных обширен, и разобраться в нем непросто – от подбора кормов до выбора доктора и тренера-кинолога. Изучив опыт наших конкурентов и мировую практику, мы подготовили достойный продукт. Его предварительно протестировали представители фокус-группы из сотрудников и агентов компании, а все партнеры-претенденты прошли очень жесткий отбор, — говорит руководитель Управления разработки розничных продуктов «Росгосстраха» Виктория Алтухова.  — 
Полис для домашнего питомца «Зверьё моё» можно приобрести у агентов «Росгосстраха» и в офисах продаж. Программа позволяет застраховать кошек, собак, мини-пигов и хорьков. Возраст кошек, собак и хорьков должен быть от 2 месяцев до 10 лет, а мини-пигов – до 3 лет. Также есть возможность оформить полис телеветеринарии в подарок близкому человеку, владеющему животным.

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие».
На территории Российской Федерации действуют более 1500 представительств компании. В компании работает более 40 тысяч сотрудников и страховых агентов. Реклама.





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