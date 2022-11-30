Экономика

ВТБ повысил эффективность голосового ассистента в 1,5 раза

Экономика 30.11.2022 15:28
0
30.11.2022 15:28


ВТБ оптимизирует работу голосового ассистента Лео для более эффективного обслуживания клиентов. Сервис стал на 45% лучше понимать запросы благодаря внедрению отечественной технологии для распознавания и синтеза речи Yandex SpeechKit. Это позволит виртуальному помощнику снизить число уточняющих вопросов во время консультации пользователей.

Сегодня Лео может помочь проконсультировать по более чем 1800 тематикам. Количество сессий с голосовым ассистентом в ноябре удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ежемесячно голосовой ассистент обрабатывает более 145 тысяч запросов. В топ-5 наиболее востребованных вошли выписка по счету, реквизиты карты и банка, перевод по номеру телефона, обновление ВТБ Онлайн. С начала года клиенты ВТБ совершили более 12 тысяч операций на общую сумму 143 млн рублей с помощью голосового ассистента в ВТБ Онлайн.

-Мы продолжаем развивать собственного ассистента Лео с фокусом на голосовой daily banking. За счет внедрения новой технологии для распознавания и синтеза речи сократилось время обработки голосовых команд - теперь общение с ассистентом стало еще ближе к живому общению с человеком. При этом наш виртуальный помощник обладает огромным потенциалом для решения клиентских запросов и проведения платежей и переводов. За этот год количество обращений к голосовому ассистенту выросло в 2,5 раза, это важный показатель для нас. В дальнейшем мы продолжим расширять возможности ассистента, уделяя отдельное внимание прогнозированию тематики обращения клиента, проактивным рекомендациям и развитию ассистента в альтернативных каналах, —  отметила Лидия Мельникова, начальник управления «Голосовой ассистент» банка ВТБ.

Помимо мобильного приложения ВТБ Онлайн, навык голосового помощника ВТБ также работает в Алисе от «Яндекса», здесь можно проконсультироваться по продуктам ВТБ и работе банка, а также голосовыми командами оплатить сотовую связь. Теперь Лео  говорит уникальным корпоративным голосом ВТБ, единым для навыка в Алисе и в приложении ВТБ Онлайн. А именно — голосом российского актера Владимира Зайцева, который озвучил главного героя в российском прокате фильма «Железный человек».

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
30.11.2022 15:15
Экономика 30.11.2022 15:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.11.2022 14:47
Экономика 30.11.2022 14:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.11.2022 09:26
Экономика 30.11.2022 09:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.11.2022 19:03
Экономика 29.11.2022 19:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.11.2022 16:31
Экономика 29.11.2022 16:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.11.2022 15:08
Экономика 29.11.2022 15:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.11.2022 14:33
Экономика 29.11.2022 14:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.11.2022 14:29
Экономика 29.11.2022 14:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.11.2022 13:24
Экономика 29.11.2022 13:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.11.2022 12:03
Экономика 29.11.2022 12:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.11.2022 11:11
Экономика 29.11.2022 11:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.11.2022 09:42
Экономика 29.11.2022 09:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.11.2022 09:37
Экономика 29.11.2022 09:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.11.2022 16:14
Экономика 28.11.2022 16:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.11.2022 15:46
Экономика 28.11.2022 15:46
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:06
Строительство коллектора не помеха: первый ледовый каток откроют в Волгограде уже 2 декабряСмотреть фотографии
19:39
«Погибнешь под копытами»: всадник грозился затоптать конем собиравшую грибы волгоградкуСмотреть фотографии
19:19
Синоптики предупредили жителей Волгоградской области о гололедеСмотреть фотографии
19:06
«Хвостики довольны»: в МБУ «Северное» с приходом морозов включили теплую защиту четвероногим постояльцамСмотреть фотографииCмотреть видео
18:46
Огонь был стремительным, а вода – только в Волге: что известно о пожаре на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:34
На Ставрополье ужесточили срок виновнику гибели в ДТП волгоградских баскетболистокСмотреть фотографии
17:20
В Волгограде РПН не нашел вредных веществ в воздухе рядом со сгоревшим складомСмотреть фотографии
17:11
«Открытие Авто»: треть автовладельцев в ЮФО готовы купить отечественный электрокарСмотреть фотографии
16:46
Скалодром за 28 млн рублей установят на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
15:00
«Дорого, но надо»: в Волгограде хотят возвести две новые дорогиСмотреть фотографии
14:37
Волгоградцы получили бесплатный доступ к книжному сервису «Строки»Смотреть фотографии
14:32
У волгоградцев остался один день на уплату без пени имущественных налоговСмотреть фотографии
14:10
Росимущество оштрафовали на 400 тысяч за мусорные завалы на «Лысой горе» в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:06
В Волгограде спустя девять часов потушили пожар на складеСмотреть фотографии
13:48
Скульптура «Серп и молот» переехала с базы МБУ в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
13:34
билайн узнал, какие финансовые продукты оказались самыми востребованными в 2022 годуСмотреть фотографии
13:22
Роспотребнадзор проверит воздух на юге Волгограда из-за ЧС на складахСмотреть фотографии
13:12
Руководителя жилинспекции оштрафовали за волокиту с обращениями волгоградцевСмотреть фотографии
12:53
Невероятно, но факт: волгоградские оперативники снова обознались и задержали 14-летнего подросткаСмотреть фотографии
12:35
«Кто виновен – будут разбираться»: в МЧС заявили, что площадь пожара на юге Волгограда могла быть меньшеСмотреть фотографии
12:20
Стала известна предварительная причина пожара на складе в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:42
В Волгограде избитую сотрудницу службы отлова бездомных собак отправили на больничныйСмотреть фотографии
11:42
В Ростовской области задержан 19-летний курьер телефонных мошенников за обман трех волгоградокСмотреть фотографии
11:06
ГУ МЧС: пожар на складе в Волгограде локализован в 10.15Смотреть фотографии
10:45
«Беспринципные» расширяют влияние: новый сезон сериала покажут «Кинопоиск», START и WinkСмотреть фотографии
10:38
Масштаб пожара на складе в Кировском районе Волгограда показали с высотыСмотреть фотографии
10:11
Ситуация усложняется: для тушения склада канцтоваров в Волгограде привлекли пожарный поездСмотреть фотографии
09:35
В Волгограде водителя автобуса раздавило насмерть на базе ВПАТП №7Смотреть фотографии
09:23
Центру развития гандбола в Волгограде присвоят имя Левона АкопянаСмотреть фотографии
09:10
Пожар на складе канцтоваров в Волгограде охватил 1,5 тысячи квадратных метровСмотреть фотографии
 