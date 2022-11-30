ВТБ повысил эффективность голосового ассистента в 1,5 раза





ВТБ оптимизирует работу голосового ассистента Лео для более эффективного обслуживания клиентов. Сервис стал на 45% лучше понимать запросы благодаря внедрению отечественной технологии для распознавания и синтеза речи Yandex SpeechKit. Это позволит виртуальному помощнику снизить число уточняющих вопросов во время консультации пользователей.





Сегодня Лео может помочь проконсультировать по более чем 1800 тематикам. Количество сессий с голосовым ассистентом в ноябре удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ежемесячно голосовой ассистент обрабатывает более 145 тысяч запросов. В топ-5 наиболее востребованных вошли выписка по счету, реквизиты карты и банка, перевод по номеру телефона, обновление ВТБ Онлайн. С начала года клиенты ВТБ совершили более 12 тысяч операций на общую сумму 143 млн рублей с помощью голосового ассистента в ВТБ Онлайн.





-Мы продолжаем развивать собственного ассистента Лео с фокусом на голосовой daily banking. За счет внедрения новой технологии для распознавания и синтеза речи сократилось время обработки голосовых команд - теперь общение с ассистентом стало еще ближе к живому общению с человеком. При этом наш виртуальный помощник обладает огромным потенциалом для решения клиентских запросов и проведения платежей и переводов. За этот год количество обращений к голосовому ассистенту выросло в 2,5 раза, это важный показатель для нас. В дальнейшем мы продолжим расширять возможности ассистента, уделяя отдельное внимание прогнозированию тематики обращения клиента, проактивным рекомендациям и развитию ассистента в альтернативных каналах, — отметила Лидия Мельникова, начальник управления «Голосовой ассистент» банка ВТБ.





Помимо мобильного приложения ВТБ Онлайн, навык голосового помощника ВТБ также работает в Алисе от «Яндекса», здесь можно проконсультироваться по продуктам ВТБ и работе банка, а также голосовыми командами оплатить сотовую связь. Теперь Лео говорит уникальным корпоративным голосом ВТБ, единым для навыка в Алисе и в приложении ВТБ Онлайн. А именно — голосом российского актера Владимира Зайцева, который озвучил главного героя в российском прокате фильма «Железный человек».



