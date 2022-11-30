В Ростовской области задержан 19-летний курьер телефонных мошенников за обман трех волгоградок

Волгоградские полицейские задержали очередного пособника телефонных аферистов. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, на сей раз в руки правоохранителей попал 19-летний житель Ростовской области, который решил подзаработать преступным образом. По объявлению в мессенджере в январе этого года он приехал к трем пенсионеркам, проживающим в Волгограде, и забрал у них крупную сумму, которую потом перевел «работодателю».

Жертвами курьера и телефонных мошенников стали 85-летняя, 82-летняя и 83-летняя пенсионерки. Аферисты обвели их вокруг пальца по известной схеме – позвонили женщинам и сообщили, что их родные попали в ДТП, а на «откуп» потребовали деньги. Трое пенсионерок лишились в общей сложности 490 тысяч рублей.

Курьера задержали в Ростовской области. Он находится под стражей. Ему придется ответить по уголовной статье за мошенничество.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области