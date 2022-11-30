«Нечем дышать»: в Волгограде вспыхнул пожар на складе с пластиковой продукцией

В эти минуты в Кировском районе Волгограда тушат пожар в здании склада, расположенного на ул. Самарской. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, огонь вспыхнул под утро 30 ноября в двухэтажном кирпичном здании размером 100 на 80 квадратных метров. В помещении хранилась пластиковая продукция.





Площадь возгорания уточняется. На месте работают расчеты 1-ого пожарно-спасательного отряда. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Между тем, волгоградцы, проживающие в районе пожара, жалуются на едкий запах горящего пластика.

Фото ГУ МЧС по Волгоградской области