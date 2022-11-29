При поддержке Сбербанка в Волгограде построят жилой комплекс класса «комфорт плюс»

Экономика 29.11.2022 09:37
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29.11.2022 09:37
Сбербанк выдаст более 1,7 млрд рублей на строительство нового жилого комплекса в Волгограде класса «комфорт плюс». Строительство двух многоквартирных домов реализуется специализированным застройщиком «Лига Строй». Финансирование строительного объекта осуществляется с использованием эскорту-счетов.
Новый ЖК «ВИНОГРАД» уже возводится в Центральном районе Волгограда. Проект отличает повышенный уровень комфорта планировочных решений, среди которых двухуровневые квартиры с панорамным остеклением, пентхаусы с террасами, закрытая территория без машин, подземный паркинг, частные патио и современное благоустройство двора с арт-объектом.
Безопасность и комфорт будущих жильцов будут обеспечиться с помощью новых цифровых решений от Сбера. Так, будут установлены «умные» домофоны и видеокамеры, специальные датчики на приборах учёта в квартирах и система удаленного доступа жильцов. Данными сервисами можно будет управлять с помощью приложения на смартфоне.
Наталья Демина, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:
-Сбербанк в регионе активно поддерживает строительную отрасль. В настоящее время с кредитной поддержкой Сбербанка в Волгоградской области строится 29 домов жилой площадью свыше 300 тысяч квадратных метров. Поддерживая ключевых застройщиков региона, Сбербанк вносит свой вклад в развитие города, ведь кредитные средства банка способствуют своевременному возведению новых и современных жилых комплексов с комфортными условиями проживания и благоустроенными внутридомовых территориями.
Срок сдачи первого дома планируется в декабре следующего года, второго – июнь 2025 года. Застройщик нового жилого комплекса продолжает архитектурные традиции, разработав жилой квартал нового типа в увязке с существующей «царицынской» застройкой.
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