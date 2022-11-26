Происшествия 26.11.2022 16:40
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26.11.2022 16:40
Две женщины и 8-летняя девочка пострадали в столкновении трех иномарок в городе Волжском Волгоградской области.
Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, автомобиль, в котором находился ребенок, получил сильные повреждения. Девочку спасло то, что она находилась в детском удерживающем устройстве, которое уберегло ее от значительных травм.
По предварительной информации, водитель «Renault Logan», который устроил аварию, следовал в сторону Волгограда.
- Напротив световой опоры № 12 он не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем «Kia Picanto», который стоял впереди на правой полосе с включённой аварийной сигнализацией и пробитым задним колесом для ремонта. После этого «Renault Logan» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Kia Sportage», - рассказали в главке.
В результате ДТП в больницу с различными травмами доставлена 8-летняя пассажир «Kia Picanto» и две женщины-пассажирки «Renault Logan» 1990 и 1952 года рождения.
Известно, что удар пришелся в заднюю часть автомобиля«Kia Picanto». В результате иномарку смяло почти до передних сидений. Девочка находилась на заднем сидении. У нее сотрясение головного мозга.
На место происшествия выезжали экипажи Госавтоинспекции города Волжского. Проводится административное расследование.
На некоторое время движение на данном участке дороги было ограничено. В настоящее время транспорт движется в штатном режиме.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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