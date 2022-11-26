







Две женщины и 8-летняя девочка пострадали в столкновении трех иномарок в городе Волжском Волгоградской области.

Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, автомобиль, в котором находился ребенок, получил сильные повреждения. Девочку спасло то, что она находилась в детском удерживающем устройстве, которое уберегло ее от значительных травм.

По предварительной информации, водитель «Renault Logan», который устроил аварию, следовал в сторону Волгограда.

- Напротив световой опоры № 12 он не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем «Kia Picanto», который стоял впереди на правой полосе с включённой аварийной сигнализацией и пробитым задним колесом для ремонта. После этого «Renault Logan» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Kia Sportage», - рассказали в главке.













В результате ДТП в больницу с различными травмами доставлена 8-летняя пассажир «Kia Picanto» и две женщины-пассажирки «Renault Logan» 1990 и 1952 года рождения.

Известно, что удар пришелся в заднюю часть автомобиля«Kia Picanto». В результате иномарку смяло почти до передних сидений. Девочка находилась на заднем сидении. У нее сотрясение головного мозга.

На место происшествия выезжали экипажи Госавтоинспекции города Волжского. Проводится административное расследование.

На некоторое время движение на данном участке дороги было ограничено. В настоящее время транспорт движется в штатном режиме.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области