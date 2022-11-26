Пожилой водитель устроил массовое ДТП в Волгограде с переворотом

Происшествия 26.11.2022 16:06
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26.11.2022 16:06
Три автомобиля столкнулись сегодня, 26 ноября, в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, пострадавших в результате ДТП нет, но автомобили получили механические повреждения.
- Примерно в 11:20 74-летний водитель «Chevrolet Niva», двигаясь по улице Академическая, на пересечении с улицей Социалистическая при движении по второстепенной дороге не уступил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем «Renault Logan», который двигался по главной дороге, - сообщили в главке.
В результате «Chevrolet Niva» отбросило на «Nissan X-Trail», после этого автомобиль виновника ДТП перевернулся на бок.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области / читатели ИА «Высота 102»
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