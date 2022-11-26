Пожилой водитель устроил массовое ДТП в Волгограде с переворотом









Три автомобиля столкнулись сегодня, 26 ноября, в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, пострадавших в результате ДТП нет, но автомобили получили механические повреждения.

















- Примерно в 11:20 74-летний водитель «Chevrolet Niva», двигаясь по улице Академическая, на пересечении с улицей Социалистическая при движении по второстепенной дороге не уступил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем «Renault Logan», который двигался по главной дороге, - сообщили в главке.













В результате «Chevrolet Niva» отбросило на «Nissan X-Trail», после этого автомобиль виновника ДТП перевернулся на бок.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области / читатели ИА «Высота 102»



