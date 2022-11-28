



23 ноября 2022 в целях обеспечения бесперебойного прохождения отопительного сезона 2022-2023 годов проведена тренировка на головном газораспределительном пункте №2, входящем в состав опасного производственного объекта III класса опасности «Сеть газоснабжения» АО «Волгоградгоргаз», с привлечением сил и средств профессионального аварийно-спасательного формирования. Тренировка прошла в присутствии заместителя руководителя Нижне-Волжского управления Ростехнадзора Зотова Марка Викторовича и представителей отдела, осуществляющего газовый надзор.

Головной газораспределительный пункт города Волгограда обеспечивает бесперебойное газоснабжение потребителей Краснооктябрьского и Центрального районов г. Волгограда, в том числе 90907 индивидуальных жилых домов и квартир в многоквартирных жилых домах, а также газоснабжение районных котельных ООО «Концессии теплоснабжения».

В ходе тренировки отработаны:

– оповещение о факте разгерметизации трубопровода эксплуатирующей организации, профессионального аварийно-спасательного формирования;

– проведение комплекса мероприятий в соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации аварий;

– проведение работ по эвакуации пострадавших из загазованной зоны силами профессионального аварийно-спасательного формирования.

Запланированные мероприятия были выполнены в соответствии с Планом мероприятий по локализации и ликвидации аварий. Сотрудники аварийно-диспетчерской службы АО «Волгоградгоргаз» и профессионального аварийно-спасательного формирования подтвердили готовность к локализации и ликвидации аварийной ситуации.



