Борьба с коррупцией

Депутаты Волгоградской облдумы пропьют за год полмиллиона рублей

Борьба с коррупцией 25.11.2022 14:20
0
25.11.2022 14:20


Волгоградская областная дума в 2023 году планирует выпить воды на сумму немногим менее 500 тысяч рублей. Об этом ИА «Высота 102» сообщает со ссылкой на сведения двух аукционов, размещенных на сайте госзаказов. По данным на 25 ноября, региональный парламент объявил два конкурса. 

Так, согласно первому конкурсу, на питьевую негазированную воду, разлитую в пластиковую и стеклянную тару объемом от 0,5 литра до литра Волгоградская областная дума планирует потратить 378 260,00 рублей. За эти же деньги в парламент будет поставляться вода для кулеров. При этом категория питьевой воды должна быть не ниже первой. 

Первоначальная (максимальная) стоимость второго контракта, сообщает ИА «Высота 102», составляет 86 570,00 рублей. В данном случае речь идет уже не о питьевой, а о газированной минеральной воде. А если быть точнее: на столы депутатов Волгоградской областной думы поставят слабоминерализованную лечебно-столовую воду. 

Общая сумма, которую дума планирует потратить на утоление жажды депутатов, составляет, таким образом, 464 830 рублей. Вполне вероятно, что удастся сэкономить, если на конкурс заявятся исполнители, готовые продать народным избранникам воду по более скромным ценам. 

Согласно проектам контрактов, поставлять питьевую и лечебную воду в Волгоградскую облдуму победители аукционов будут обязаны, начиная уже с 1 января 2023 года. Истекут контракты 31 декабря 2023 года. 

Напомним, ранее Волгоградская областная дума планировала обновить мебель в здании на Ленина, 9 на сумму более 1,8 млн рублей. Однако позже закупка была отменена. 

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Борьба с коррупцией
25.11.2022 17:04
Борьба с коррупцией 25.11.2022 17:04
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.11.2022 17:26
Борьба с коррупцией 23.11.2022 17:26
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.11.2022 10:53
Борьба с коррупцией 23.11.2022 10:53
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
22.11.2022 10:49
Борьба с коррупцией 22.11.2022 10:49
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
19.11.2022 19:58
Борьба с коррупцией 19.11.2022 19:58
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
19.11.2022 17:57
Борьба с коррупцией 19.11.2022 17:57
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
18.11.2022 20:02
Борьба с коррупцией 18.11.2022 20:02
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
17.11.2022 12:14
Борьба с коррупцией 17.11.2022 12:14
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.11.2022 11:41
Борьба с коррупцией 16.11.2022 11:41
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
14.11.2022 17:49
Борьба с коррупцией 14.11.2022 17:49
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
12.11.2022 13:47
Борьба с коррупцией 12.11.2022 13:47
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
12.11.2022 10:49
Борьба с коррупцией 12.11.2022 10:49
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
11.11.2022 20:38
Борьба с коррупцией 11.11.2022 20:38
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
10.11.2022 15:41
Борьба с коррупцией 10.11.2022 15:41
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
09.11.2022 16:01
Борьба с коррупцией 09.11.2022 16:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:04
«А где гарантия?»: в Волгоградской области всплыли странности с контрактом на ремонт дорогиСмотреть фотографии
16:44
К 2024 году в РФ создадут цифровую базу данных воинского учетаСмотреть фотографии
16:38
В Волгограде подвели итоги форума «ПромЭнергоВолга2022»Смотреть фотографии
15:21
Волгоградец пытался отсудить за три лопнувших шарика целое состояниеСмотреть фотографии
15:11
«Изменили мои показания»: обвиненный в смерти пациентки от COVID-19 волгоградский врач обжалует приговорСмотреть фотографии
14:23
В Волгоградской области объявленный умершим мужчина погасил свой долгСмотреть фотографии
14:20
Депутаты Волгоградской облдумы пропьют за год полмиллиона рублейСмотреть фотографии
13:13
Волгоградца задержали за контрабанду 2,5 кг прегабалина из КитаяСмотреть фотографии
12:58
Оперативниками МВД задержан 18-летний житель ГородищаСмотреть фотографии
12:27
Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила топ-5 дебетовых доходных картСмотреть фотографии
12:21
Депутаты ГД защитят русский язык от иностранщиныСмотреть фотографии
12:10
Прощай, полковник Сандерс!: волгоградские рестораны KFC сменят вывески после смены собственникаСмотреть фотографии
11:34
Фантомного поставщика мяса, рыбы и молока в 8 регионов РФ выявили в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:20
«Будущее уже наступило»: на выставке в Волгограде представили актуальные тенденции и успешные практики в электроэнергетикеСмотреть фотографии
10:57
В Волгоградской области растет производство труб, шин и моющих средствСмотреть фотографии
10:34
ВОЛМА на ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA 2022 представила преимущества своих новинокСмотреть фотографии
10:33
В Волгоградской области похоронили погибшего в СВО Алексея ШамшинаСмотреть фотографии
10:23
Угнанную в Москве иномарку задержали на подъезде к ВолгоградуСмотреть фотографии
10:07
Волгоградское отделение СоюзМаш представило предприятия региона на «Пром-Энерго-Волга’2022»Смотреть фотографии
09:56
В Волгограде пенсионерка разбила голову в автобусеСмотреть фотографии
09:32
Массовые беспорядки в колонии под Волгоградом подавили в ходе ученийСмотреть фотографии
09:26
Мобилизованных из Волгоградской области отправили на полигоны ЮВОСмотреть фотографии
08:41
Не верят в пенсию: почти половина волгоградцев согласна на серую зарплатуСмотреть фотографии
08:05
Волгоградский Роспотребнадзор добился закрытия четырех сайтов по торговле табакомСмотреть фотографии
07:29
«И дожди не помеха»: на севере Волгограда назло непогоде и запретам тлеют тонны мусораСмотреть фотографии
20:30
В Волгоградской области мужчину нашли мертвым в лужеСмотреть фотографии
19:49
«Использовал спичку как подсветку»: школьник в Волгоградской области получил ожоги лица и глазСмотреть фотографии
19:46
Волгоградские концессии возглавил Дмитрий ЦыбульниковСмотреть фотографии
19:24
«Синара-Девелопмент» в Волгограде открыла продажи в ЖК «Университетский»Смотреть фотографии
18:47
Еще 7 км трассы Волгоград-Москва модернизировали для исключения лобовых ДТПСмотреть фотографии
 