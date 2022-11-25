Депутаты Волгоградской облдумы пропьют за год полмиллиона рублей

Волгоградская областная дума в 2023 году планирует выпить воды на сумму немногим менее 500 тысяч рублей. Об этом ИА «Высота 102» сообщает со ссылкой на сведения двух аукционов, размещенных на сайте госзаказов. По данным на 25 ноября, региональный парламент объявил два конкурса.

Так, согласно первому конкурсу, на питьевую негазированную воду, разлитую в пластиковую и стеклянную тару объемом от 0,5 литра до литра Волгоградская областная дума планирует потратить 378 260,00 рублей. За эти же деньги в парламент будет поставляться вода для кулеров. При этом категория питьевой воды должна быть не ниже первой.

Первоначальная (максимальная) стоимость второго контракта, сообщает ИА «Высота 102», составляет 86 570,00 рублей. В данном случае речь идет уже не о питьевой, а о газированной минеральной воде. А если быть точнее: на столы депутатов Волгоградской областной думы поставят слабоминерализованную лечебно-столовую воду.

Общая сумма, которую дума планирует потратить на утоление жажды депутатов, составляет, таким образом, 464 830 рублей. Вполне вероятно, что удастся сэкономить, если на конкурс заявятся исполнители, готовые продать народным избранникам воду по более скромным ценам.

Согласно проектам контрактов, поставлять питьевую и лечебную воду в Волгоградскую облдуму победители аукционов будут обязаны, начиная уже с 1 января 2023 года. Истекут контракты 31 декабря 2023 года.

Напомним, ранее Волгоградская областная дума планировала обновить мебель в здании на Ленина, 9 на сумму более 1,8 млн рублей. Однако позже закупка была отменена.

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»