Депутаты Волжской гордумы согласовали передачу уличного освещения концессионеру из Волгограда

Расследования 28.11.2022 10:48
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28.11.2022 10:48
Депутаты Волжской городской думы согласовали передачу объектов наружного освещения в концессию ООО «Светосервис-Волгоград», входящего в состав МСК «БЛ ГРУПП». Как сообщили ИА «Высота 102» в гордуме, голосование прошло в форме заочного опроса еще 25 ноября. Однако результаты опроса депутатов стали известны лишь сегодня, 28 ноября. Решение было принято без уточнения, сколько депутатов проголосовали за, а сколько против и были ли воздержавшиеся.
Факт передачи уличного освещения в Волжском в концессии - событие историческое. До сего момента в городском округе не практиковалась форма частно-муниципального партнерства ни в каких сферах жизнедеятельности. Ради такого случая можно было и подискутировать в очном режиме, но депутаты предпочли высказать свое мнение непублично.
Правда, перед историческим голосованием депутаты обсудили данный вопрос на заседании комиссии. Представитель концессионера озвучил грандиозные планы по модернизации уличного освещения городского округа, которое передается в концессию на 15 лет. Так, прозвучали заверения, что за первые несколько лет в Волжском будут построены 2043 установки наружного освещения (объектов наружного освещения), 2483 светодиодных светильников; 72 км сетей; 63 шкафа управления. Также планируется заменить 13715 единиц устаревшего осветительного оборудования; 215 единиц оборудования системы управления; 30,5 км электрических сетей, выполненных преимущественно неизолированным проводом, что позволит обеспечить экономию расходов на электроэнергию при наружном освещении города. Общий объем инвестиций на создание и реконструкцию объектов, предусмотренный программой модернизации, составит не менее 900 млн руб.
Со стороны администрации Волжского было заявлено, что собственными силами такой объем работ и вложений городским властям не осилить. При том, что имеются предписания прокуратуры, требования УМВД по г. Волжскому, а также коллективные обращения жителей, жалующихся на плохое освещение улиц во дворах и в поселках, входящих в городской округ, пояснили в мэрии.
Таким образом, комплекс оборудования уличного освещения в ближайшее время перейдет в ведение концессионеру. Компания ООО «Светосервис-Волгоград», к слову, с 2018 года работает на условиях частно-муниципального партнерства в Волгограде. Было обещано вложить около 1 миллиарда рублей в строительство и обслуживание сетей, в том числе и в дальних поселках, в частности в поселке Горьковский.
При этом жители заполотновской части поселка Максима Горького, которые уже много лет живут во мраке, все еще ждут, когда же на эту территорию проведут уличное электричество.
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