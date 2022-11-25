Происшествия

Угнанную в Москве иномарку задержали на подъезде к Волгограду

Происшествия 25.11.2022 10:23
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25.11.2022 10:23



Полицейские остановили в Дубовском районе Волгоградской области автомобиль, который находится в розыске, как угнанный с территории Москвы.
Как сообщили в региональном главке МВД, наряд ДПС в ходе несения службы на 597 км автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» остановил автомобиль Renault Duster, за рулем которого находился 53-летний житель Камышина.
Машина проходила по ориентировке и числилась в угоне.
- Водитель находился с явными признаками алкогольного опьянения, однако проходить освидетельствование отказался, - рассказали в главке.
Автомобиль и водителя доставили в отдел полиции для передачи инициаторам розыска.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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