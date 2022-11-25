Угнанную в Москве иномарку задержали на подъезде к Волгограду









Полицейские остановили в Дубовском районе Волгоградской области автомобиль, который находится в розыске, как угнанный с территории Москвы.

Как сообщили в региональном главке МВД, наряд ДПС в ходе несения службы на 597 км автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» остановил автомобиль Renault Duster, за рулем которого находился 53-летний житель Камышина.

Машина проходила по ориентировке и числилась в угоне.

- Водитель находился с явными признаками алкогольного опьянения, однако проходить освидетельствование отказался, - рассказали в главке.

Автомобиль и водителя доставили в отдел полиции для передачи инициаторам розыска.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



