«Будущее уже наступило»: на выставке в Волгограде представили актуальные тенденции и успешные практики в электроэнергетике





С 23 по 25 ноября на площадке стадиона «Волгоград Арена» проходят промышленно-энергетические форумы и выставка «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA’2022». Одним из постоянных участников и партнёров мероприятия выступает АО «Волгоградоблэлектро». Корреспондент ИА «Высота 102» посетил экспозицию группы волгоградских компаний и принял участие в панельной дискуссии, посвященной развитию электротранспорта.

Компания является одной из ведущих территориальных электросетевых организаций нашего региона, гарантом стабильного электроснабжения потребителей Волгоградской области и надежным партнером региональной власти. Сегодня АО «Волгоградоблэлектро» модернизирует объекты электроэнергетики с применением высоких технологий для повышения надежности эксплуатационных характеристик сетей. С положительными практиками компании участники выставки-форума смогли познакомиться на специализированных панельных дискуссиях.

В сотрудничестве с АО «ЭлектроТранспорт Плюс» компания развивает актуальное направление, принимает участие в создании на территории региона зарядных комплексов для электромобилей.

Генеральный директор группы компаний АО «Волгоградоблэлектро» и АО «ЭлектроТранспорт Плюс» Александр Воцко:

— Мы действительно сегодня можем назвать себя энтузиастами. АО «Волгоградоблэлектро» изначально для себя определило развитие электротранспорта, соответствующей инфраструктуры, как новое и перспективное направление в Волгоградской области. В Волгограде и Волжском уже заработали два зарядных комплекса. Есть возможность одновременно заряжать до шести автомобилей на каждой станции, но впереди — основная часть нашей работы, очень сложный проект по развитию сети зарядных комплексов для электромобилей.





— Необходимо развивать коммерческое и коммунальное направления, увеличивать долю электромобилей, используемых в личных целях, — отметил Александр Воцко. — Когда все в совокупности будет развиваться, тогда в комплексе все будет существовать и набирать обороты.

Директор по стратегическому развитию АО «ЭлектроТранспорт Плюс» Максим Борисов считает, что Волгоградскую область в ближайшие пару лет ожидает значительное развитие электротранспорта.

— На выставке представлен объединенный стенд АО «Волгоградоблэлектро» и АО «ЭлектроТранспорт Плюс», а также деловых партнеров нашей группы компаний, — рассказал Максим Борисов. — Посетители выставки также смогут увидеть ультрабыструю зарядную станцию российского производства для электромобилей.





Также на экспозиции в Волгограде впервые демонстрируется российский электромобиль, произведенный в Липецке и электрокар, используемый в качестве корпоративного транспорта АО «Волгоградоблэлектро». Как отметили представители, использование электромобилей позволяет снизить расходы по техническому обслуживанию и эксплуатации более чем на половину в сравнении с традиционными автомобилями.





В ходе панельной дискуссии «Россия электромобильная. Электромобиль как драйвер развития бизнеса» участники обсудили преимущества использования электрокаров. Озвучены планы и по развитию электросетевой инфраструктуры.

В 2023-2024 годах планируется создание опорной сети зарядных станций в Волгограде и Волжском с радиусом пять километров между точками для удобства водителей. Также в Волгоградской области планируется создание опорной сети по федеральным трассам. В целях комфортного перемещения расстояние между станциями составит менее 100 километров.





На площадке форума между группой компаний АО «Волгоградоблэлектро», АО «ЭлектроТранспорт Плюс» и партнерами из Московской, Тульской и Нижегородской областей подписаны соглашения о сотрудничестве. Целью которых является популяризация использования электротранспорта и развитие для них сети зарядных комплексов.



