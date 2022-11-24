Труп ростовчанина нашли в машине с овощами под Волгоградом

В Городищенском районе Волгоградской области обнаружено тело 55-летнего мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102», труп жителя Ростовской области нашли в «Газеле», забитой овощами.

— Мужчина обнаружен на водительском сиденье своего автомобиля марки «Газель», припаркованного около дома № 20 по улице Солнечной в поселке Кузьмичи, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Тело без повреждений и признаков насильственной смерти. Организована проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Известно, что погибший зарегистрирован в городе Сальске. Мужчина приехал вечером 22 ноября на овощную базу. Водитель загрузил машину овощами и остался ночевать в салоне. Труп обнаружил следующим утром один из работников базы.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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