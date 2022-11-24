Экономика

Росстат: в Волгоградской области за неделю подорожали все виды топлива

Экономика 24.11.2022 08:30
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24.11.2022 08:30



В Волгоградской области отмечен рост стоимости всех видов топлива. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные мониторинга Росстата, на прошлой неделе заметнее всего подорожало дизтопливо – рост составил 67 копеек (54,29 рубля за литр). 

Поползли цены на бензин марки АИ-92, который долгое время держался практически на одном уровне  – 48,1 рубля за литр (рост 13 копеек). Бензин АИ-95 продается сейчас на заправках в среднем за 53,38 рубля, что 12 копеек больше, чем на позапрошлой неделе. 

Также продолжают расти цены на бензин АИ-98 – рост составил 14 копеек (59,19 рубля за литр).

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