Глава района Будников прокомментировал избиение сотрудника ИА «Высота 102» в Ерзовке

Глава Городищенского района Волгоградской области Сергей Будников прокомментировал избиение сотрудника ИА «Высота 102» во время съемок в рабочем поселке Ерзовка вечером 22 ноября. Напомним, перед общественными слушаниями на оператора информагентства совершил нападение неизвестный мужчина.

– Сегодня в Ерзовке состоялись публичные слушания по вопросу внесения изменений в Генеральный план. К сожалению, слушаниям и жителям, присутствовавшим на них, помешала группа агрессивно настроенных людей, которые лишили участников возможности высказаться, выслушать мнения за и против, – написал Сергей Будников в своем Telegram-канале. – Вопиющая ситуация произошла с избиением одним из молодчиков журналиста независимого издания «Высота 102». Очевидно, что целью агрессивных налетчиков было сорвать публичные слушания.

Тем не менее, отмечает Будников, слушания все-таки состоялись.

– Сорвать дискуссию не удалось, публичные слушания состоялись и по их результатам будут учтены мнения всех жителей, в том числе в письменном виде от тех, кому не дали возможности высказаться, – заверил глава Городищенского района и добавил. – Наверняка пострадавший журналист обратится в полицию, мы готовы оказать полное содействие. Уверен, виновные будут наказаны, а правоохранительные органы дадут оценку этому событию.

Добавим, что накануне публичных слушаний Сергей Будников опубликовал в своем Telegram-канале информацию о мероприятии, предупреждая жителей, что голосования 22 ноября не предусмотрено.

– Публичные слушания по вопросу внесения изменений в Генеральный план нужны для того чтобы впоследствии провести необходимую геологоразведку и проектирование этого современного комплекса, – объяснял Будников. – По окончании проектирования, понимая конкретные параметры планируемого предприятия, мы организуем широкое обсуждение с жителями, в том числе и в рамках публичных слушаний, по итогам которых будет приниматься окончательное решение о строительстве.

Тем не менее, сообщают корреспонденты ИА «Высота 102», сегодня к дверям школы в Ерзовке съехались десятки жителей района. В толпе оказались и те, кто агрессивно отреагировал на визит журналистов, позволив себе применение физической силы. Чьи интересы таким образом отстаивали нападавшие, предстоит выяснить правоохранительным органам. Не исключено, что к зданию школы в Ерзовке сегодня были направлены провокаторы одной из заинтересованных сторон.

По сведениям пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, полицейскими также организована проверка.

– Начальником ГУ МВД России по Волгоградской области назначено проведение проверки по публикации СМИ, в которой сообщалось о применении 22 ноября 2022 года в пос. Ерзовка Городищенского района насилия в отношении журналиста при осуществлении им профессиональной деятельности. В рамках проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято законное решение, – прокомментировали в главке.

Напомним, что с места происшествия оператор ИА «Высота 102» был доставлен бригадой скорой помощи в больницу №25 с подозрением на черепно-мозговую травму и сотрясение (удар со спины был нанесен в область головы). По итогам обследования сотрудник информагентства был отправлен на амбулаторное лечение. К счастью, худшие опасения медиков не подтвердились.

Фото: Сергей Будников / t.me