В Волгограде СК расследует убийство матерью собственного сына

В Волгограде следователями Тракторозаводского района возбуждено уголовное дело в отношении 60-летней женщины. Волгоградка, сообщает официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова, в минувшую пятницу напала с ножом на собственного сына.

– 18 ноября текущего года в одном из частных домов в Тракторозаводском районе между женщиной и ее 38-летним сыном произошел конфликт, – рассказала представитель СУ СК России по Волгоградской области информагентству. – В ходе ссоры подозреваемая, взяв нож, нанесла им один удар в грудь своему сыну. Опомнившись она тут же вызвала скорую помощь.

Прибывшие на место медики транспортировали пострадавшего в больницу. Три дня врачи боролись за жизнь мужчины, однако накануне он умер.

– По факту убийства возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемая задержана, с ее участием проводится комплекс неотложных следственных действий. По ходатайству следователя женщина помещена в СИЗО, – сообщает представитель СУ СКР.

Как стало известно информагентству, ссора между пожилой женщиной и ее сыном могла вспыхнуть из-за затяжного пьянства последнего.