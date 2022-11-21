В СберСтраховании выяснили, в каком возрасте россияне получают водительские права

Экономика 21.11.2022 13:35
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21.11.2022 13:35
Россияне получают водительские права в среднем в 27 лет, выяснила дочерняя компания Сбера СберСтрахование, опросив жителей городов с населением более 500 тыс. человек.
Раньше всех водительское удостоверение оформляют жители Новокузнецка (в 20 лет), Самары (22 года), Барнаула и Кемерова (23 года), Омска и Пензы (24 года). Позже других — в 33 года — обзаводятся правами в Махачкале. В число наиболее зрелых получателей этого документа попали опрошенные из Перми (31 год), Владивостока и Липецка (по 30 лет).
Половина (54%) россиян используют машину каждый день, 15% — 2–3 раза в неделю, 17% — несколько раз в месяц, ещё реже — 14%.
82% автолюбителей тратят на бензин 3–6 тыс. рублей в месяц. Больше 6 тыс. расходует каждый восьмой водитель (13%), а меньше 3 тыс. — 5%.
Основная часть респондентов (64%) проезжает на автомобиле до 3 тыс. км в год. От 3 до 10 тыс. км преодолевают 15% россиян, от 10 до 20 тыс. — 9%, свыше 20 тыс. — 12%.
Денис Кузьмин, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка:
«В России получить водительские права можно с 18 лет, но, как показал опрос, большинство сдают экзамен в ГИБДД в более зрелом возрасте — обычно это связано с покупкой машины. Независимо от возраста и водительского стажа любому автомобилисту нужен полис ОСАГО, который защитит его от непредвиденных трат, если произойдёт ДТП. Приобрести страховку удобно и быстро можно на маркетплейсе Сбера: там представлены предложения различных страховых компаний, которые легко сравнить, чтобы выбрать оптимальное».
Светлана Панкратова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:
«В Поволжье получают водительское удостоверение раньше, чем в среднем по России, — в 26 лет. В этом возрасте сдают на права в Саратове и Волгограде. Позже других необходимые документы для управления автомобиля получают в Ульяновске (29 лет), Астрахани и Тольятти (по 28 лет). Однако не так важен возраст получения прав, гораздо более важно, чтобы водитель был готов нести ответственность за безопасность на дороге. А для того, чтобы сохранить финансы в случае аварийной ситуации, всегда можно оформить полис ОСАГО, который защитит ваш кошелёк от незапланированных трат».
Для оформления ОСАГО от СберСтрахования понадобится три документа: ПТС или СТС, паспорт и водительское удостоверение. Покупка займёт всего несколько минут. Полис придёт на электронную почту сразу после оплаты. Распечатывать его необязательно — достаточно знать серию и номер либо сохранить изображение на телефон.
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