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Так, соискатели-мужчины перестали отвечать на звонки рекрутеров, так как те звонят с неизвестных номеров. Можно говорить о недозвоне почти в 50% случаев. В силу этого на собеседования начали активнее звать женщин. Рынок труда и так был достаточно сбалансированным между мужчинами и женщинами: примерно пополам. В нашей стране сохраняется высокая занятость среди работников обоих полов и нет переизбытка безработных женщин, отсюда вывод — больше женщин на открытом рынке труда не станет. Это всё та же история, связанная с демографической ситуацией, она усугубляет дефицит на рынке труда. В связи с чем рынок будет мигрировать в ещё более «женскую» сторону.
Рабочий персонал — одна из самых активно мобилизуемых категорий соискателей. Как и во многих других профессиональных группах, число вакансий для представителей рабочего персонала резко сократилось весной, быстро возросло летом, а уже осенью аналитики фиксируют небывалый подъём спроса на «синих воротничков», гораздо выше того, что был до начала специальной военной операции.
Прогнозируется, что спрос на таких соискателей будет расти, а предложение людей — нет. Активность людей на рынке труда в этой профессиональной группе снижается. Если будет следующая волна мобилизации, дефицит рабочего персонала усугубится. Хотя и сейчас уровень конкуренции среди синих воротничков остаётся критически низким — 0,8 (в Волгоградской области – 0,7 резюме на вакансию).
Аналитики также изучили тенденции, которые повлияли на рынок труда в связи с волной эмиграции. По самым оптимистичным оценкам экспертов, минимальное количество покинувших страну близко к 300 тысячам.
Назван топ стран с максимальным относительным приростом резюме кандидатов с гражданством РФ. То есть в базах резюме этих стран появилось больше всего CV[1], где указано российское гражданство. В абсолютных цифрах это число порядка 66 тысяч.
В процентном соотношении ситуация следующая: прирост резюме в Казахстане составил 81% (сравниваем показатели с 10 по 22 октября с показателями за период с 10 по 22 сентября), в Грузии и Узбекистане — 59%, в Кыргызстане — 55%, в Армении — 44%, в Азербайджане — 38%, в Турции — 33%).
Экономика 21.11.2022 09:13
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21.11.2022 09:13
Ситуация на рынке труда после частичной мобилизации привела к сокращению претендентов на вакансии. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании hh.ru, вновь обнажился тот яркий дефицит рынка труда, который сохранялся на протяжении всего прошлого года. Ни специальная военная операция, ни частичная мобилизация, ни уход иностранных компаний из России не сделали рынок более конкурентным среди соискателей, резюмируют аналитики. Кандидаты не стремятся искать и менять работу в нестабильные времена. В то же время наблюдался постепенный подъём активности работодателей.
В Волгоградской области конкуренция за рабочие места среди соискателей по итогам октября снизилась до 4,5 резюме на вакансию. Напомним, что весной (в апреле-мае) на одну вакансию приходилось 5,8 резюме.
Между тем, исследования ситуации на рынке труда, сложившейся после мобилизации, привели к любопытным выводам.
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