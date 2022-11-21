

Так, соискатели-мужчины перестали отвечать на звонки рекрутеров, так как те звонят с неизвестных номеров. Можно говорить о недозвоне почти в 50% случаев. В силу этого на собеседования начали активнее звать женщин. Рынок труда и так был достаточно сбалансированным между мужчинами и женщинами: примерно пополам. В нашей стране сохраняется высокая занятость среди работников обоих полов и нет переизбытка безработных женщин, отсюда вывод — больше женщин на открытом рынке труда не станет. Это всё та же история, связанная с демографической ситуацией, она усугубляет дефицит на рынке труда. В связи с чем рынок будет мигрировать в ещё более «женскую» сторону. Рабочий персонал — одна из самых активно мобилизуемых категорий соискателей. Как и во многих других профессиональных группах, число вакансий для представителей рабочего персонала резко сократилось весной, быстро возросло летом, а уже осенью аналитики фиксируют небывалый подъём спроса на «синих воротничков», гораздо выше того, что был до начала специальной военной операции. Прогнозируется, что спрос на таких соискателей будет расти, а предложение людей — нет. Активность людей на рынке труда в этой профессиональной группе снижается. Если будет следующая волна мобилизации, дефицит рабочего персонала усугубится. Хотя и сейчас уровень конкуренции среди синих воротничков остаётся критически низким — 0,8 (в Волгоградской области – 0,7 резюме на вакансию). Аналитики также изучили тенденции, которые повлияли на рынок труда в связи с волной эмиграции. По самым оптимистичным оценкам экспертов, минимальное количество покинувших страну близко к 300 тысячам.

Назван топ стран с максимальным относительным приростом резюме кандидатов с гражданством РФ. То есть в базах резюме этих стран появилось больше всего CV[1], где указано российское гражданство. В абсолютных цифрах это число порядка 66 тысяч.

В процентном соотношении ситуация следующая: прирост резюме в Казахстане составил 81% (сравниваем показатели с 10 по 22 октября с показателями за период с 10 по 22 сентября), в Грузии и Узбекистане — 59%, в Кыргызстане — 55%, в Армении — 44%, в Азербайджане — 38%, в Турции — 33%).

